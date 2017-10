Outubro no TCSB: Fernando Marques Ensemble, Gil Vicente e Sábados para a Infância

O concerto do Fernando Marques Ensemble e o regresso do espectáculo "Embarcação do Inferno" - a co-produção A Escola da Noite / Cendrev em torno do mais conhecido texto de Gil Vicente - são os destaques da programação de Outubro do Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra. Também de volta estão os emblemáticos Sábados para a Infância, com uma sessão de leituras e três oficinas para os mais novos.



Depois da calorosa recepção ao seu mais recente espectáculo, A Escola da Noite prepara agora a reposição de "Embarcação do Inferno", de Gil Vicente. Estreado há um ano em Évora, em co-produção com o Cendrev, o espectáculo vicentino, que assinala os 500 anos da primeira apresentação do grande clássico do teatro português, volta ao palco do TCSB na segunda quinzena de Outubro, com sessões para o público em geral (dias 21 a 29, de quinta a domingo) e com uma dezena de sessões especiais para escolas, que já estão muito concorridas (18 a 27, de quarta a sexta-feira).

O espectáculo é co-encenado pelos directores artísticos das duas companhias - António Augusto Barros e José Russo - tem uma grandiosa e surpreendente cenografia de João Mendes Ribeiro e Luísa Bebiano, música de Luís Pedro Madeira, desenho de luz de António Rebocho e figurinos e bonecos de Ana Rosa Assunção. O elenco, composto por elementos das duas companhias, conta com Ana Meira, Jorge Baião, José Russo, Rosário Gonzaga e Rui Nuno (Cendrev) e Igor Lebreaud, Maria João Robalo e Miguel Magalhães (A Escola da Noite).



Fernando Marques Ensemble

O primeiro Sábado do mês está reservado para a música e para o concerto do Fernando Marques Ensemble, projecto musical que se enquadra numa corrente de renovação da Canção de Coimbra. Focado "na valorização da palavra, através de uma estreita ligação à poesia" e "na abertura a outro tipo de instrumentos e linguagens musicais", o grupo assume a vontade de procurar "novos caminhos", sem esquecer "a essência do canto e da guitarra de Coimbra, elementos nucleares da sonoridade coimbrã".

Constituído em 2010, o grupo integra, entre outros, Fernando Marques (guitarra de Coimbra), João Cação (Contrabaixo), João Ferreira (piano), Jorge Correia (violoncelo), Jorge Cravo (voz), Jorge Machado (voz), Nuno Silva (voz), Manuel Coroa (guitarra de Coimbra), Roberto Afonso (viola) e Rui Namora (viola). A obtenção do Prémio Ary dos Santos, na final do Festival Cantar Abril de 2017, a participação no ciclo da Primavera das Quintas do Conservatório 2017 e a conquista do Prémio Edmundo de Bettencourt - Canção de Coimbra 2017 são alguns dos mais marcantes momentos do seu percurso.

O concerto no TCSB terá lugar a 7 de Outubro, pelas 21h30. Os bilhetes têm o preço único de 5 euros e já podem ser comprados ou reservados, através dos contactos habituais do Teatro.



Sábados para a infância

Ana Biscaia, Catarina Moura, Cláudia Sousa e Leonor Barata, quatro das artistas com presença regular nos Sábados para a infância no TCSB, oferecem propostas muito diversificadas neste primeiro mês da nova temporada. Uma oficina de ilustração inspirada num livro inédito de João Pedro Mésseder, uma oficina de trava-línguas, a habitual sessão de Flores de Livro - leitura de contos para a infância e a já imprescindível oficina de dança para pais e filhos convidam os miúdos e os graúdos da cidade a retomarem a agradável rotina de visitarem o Teatro aos sábados de manhã.

Organizados regularmente desde Janeiro de 2015, os Sábados para a Infância no TCSB oferecem semanalmente propostas artísticas para os mais novos e para as famílias da cidade. As iniciativas são diversificadas quanto às expressões artísticas e incluem teatro, dança, música, ilustração, pintura, cinema, animação, literatura, entre outras. São igualmente diversificadas quanto aos formatos (espectáculos, oficinas, leitura de contos) e quanto às faixas etárias a que prioritariamente se destinam - dos 4 meses à adolescência, incluindo naturalmente os adultos que acompanham as crianças. Maisa Antunes, aluna de doutoramento do Centro de Estudos Sociais, acompanhou de perto a temporada do ano passado, no âmbito da sua tese "Diálogos do Riso - Um campo aberto para repensar a arte e a educação". A 6 de Outubro, apresenta publicamente, num seminário com entrada livre, os primeiros resultados do trabalho de campo que realizou.



Clube de Leitura Teatral

Também de regresso estão as sessões mensais do Clube de Leitura Teatral, que A Escola da Noite co-organiza com o Teatro Académico de Gil Vicente. Já a 3 de Outubro, o dramaturgo, professor e encenador Carlos J. Pessoa, director do Teatro da Garagem, coordena a sessão a partir de "Display", um texto da sua própria autoria.

A leitura vai acontecer no TAGV, pelas 18h00, e, como sempre, a entrada é gratuita.