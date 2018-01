Ataque a sede de campanha política do partido Farc em Chocó

Escrito por Conselho Estadual de FARC em Chocó

O partido FORÇA ALTERNATIVA REVOLUCIONÁRIA DO COMUM - FARC denuncia e rechaça a invasão de nossa sede de campanha política situada na Cerrara 9 # 24A-80, Bairro Chamblum, Quibdó. Os companheiros do Partido, dentre eles uma companheira em estado de gravidez, foram primeiro submetidos, ultrajados, reduzidos na parte traseira de nossa sede e depois intimidados pelos delinquentes, para que entregassem seus pertences, os quais lhes foram furtados.

Nos causa curiosidade que até agora nenhuma sede dos partidos políticos de tradição em Quibdó tenha sofrido alguma fustigação como a sofrida por nós.

A campanha nacional de amedrontamento que o CLÃ DO GOLFO promove contra nosso partido FARC sob a ameaça aberta, feita pública desde Cali, de "voar as sedes do partido FARC", parece que começa a se operar em Quibdó.

Manifestamos aos organismos de segurança do Estado, ao governo do presidente Juan Manuel Santos, à Organização das Nações Unidas - ONU, garantidora da reincorporação dos ex-combatentes da extinta FARC-EP à vida civil e hoje militantes do Novo Partido Político Força Alternativa Revolucionária do Comum-FARC, que a garantia das vidas de nossos militantes, tanto em Quibdó como na totalidade do estado do Chocó, fica em suas mãos.

Vão 36 ex-combatentes assassinados desde que estamos na vida política legal. Seguirão permitindo que esses assassinatos sistemáticos por parte dos inimigos do processo de paz e sua implementação continuem acontecendo?

De igual maneira ressaltamos: em sua autoridade fica nos brindar todas as garantias de segurança para o desenvolvimento do acionar político do Novo Partido Político FARC no marco da campanha eleitoral parlamentar atual.

Fazemos manifesto nosso compromisso indeclinável de seguir trabalhando pela pacificação do Estado do Chocó no marco de processos de construção de paz, e advogando para que todos os atores armados do conflito vigentes hoje, o ELN e CLÃ DO GOLFO para que possam alcançar o entendimento requerido para tornar realidade o sonho de uma paz completa.

Fazemos chamamento à ONU para que se pronuncie e exija do Estado Colombiano o cumprimento do pactuado no Acordo de Paz Governo JM.SANTOS E FARC-EP, que possibilitou parar uma guerra de 53 anos e iniciar o caminho da construção de uma paz estável e duradoura.

Ademais, exigimos que se brinde a segurança e as medidas de proteção oportunas em nossas sedes e a seus funcionários para que nos garantam uma real participação no desenvolvimento das atividades políticas sem nenhum tipo de medos.

CONSELHO ESTADUAL DOS COMUNS DO PARTIDO FARC - CHOCÓ.

CONSELHO LOCAL DOS COMUNS DO PARTIDO FARC-QUIBDÓ.

Quibdó, 24 de janeiro de 2018.

Tradução > Joaquim Lisboa Neto