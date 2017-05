Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço será entregue na próxima semana

Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço, edição 2017

A entrega da Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço chega, neste ano de 2017, à sua sétima edição e apresenta, na véspera, o 2o Encontro de Mídias, tendo o presidente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, Domingos Meirelles, como Patrono desse Encontro que contará com grandes nomes do jornalismo brasileiro.

A Comenda, idealizada em 2011 pela ensaísta Ivanise Junqueira, e que tem como Chanceler o engenheiro e jornalista Eugênio Ferraz, viabilizada pela municipalidade, realiza ainda, durante a semana, vários eventos socioculturais, em parceria com a Polícia Militar, Defensoria Pública, Secretaria de Turismo, Escoteiros, Corpo de Bombeiros, SLTrans, Tiro de Guerra/Exercito Brasileiro, Policia Ambiental e de Trânsito, que ocorrerão de 1 a 4 de junho, juntamente com vários shows artísticos decorrentes do projeto Circuito Cultural de São Lourenço.

Iniciada em 2011, na administração do prefeito Zé Neto, tem sua continuidade na gestão da prefeita Célia Cavalcanti, empossada no início deste ano. Tornou-se um evento da maior importância para o município, para o sul de Minas, e para o Estado.

A partir deste ano, a fim de facilitar o planejamento e a infraestrutura, a data da Comenda Ambiental passou de março (semana da Água) para o início de junho (semana do meio Ambiente).

Outros eventos que já integram o calendário oficial da cerimônia da Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço, MG, se repetirão, como o projeto de entrega gratuita de livros na Praça, que distribuirá para a sociedade livros de autores da literatura nacional.

Os eventos contam com o apoio institucional da ABI, da FCA, Fiat e Jeep,

Trem das Águas, revista memoriaCult.com, Defensoria Pública, AMMP, Amagis e Polícia Militar dentre outros.

A entrega da Comenda Ambiental ocorrerá no domingo, dia 4 de junho, pela manhã, e agraciará personalidades locais, estaduais e nacionais. A programação oficial do evento pode ser vista no site oficial www.comendaambientalsl.com.br. Confira!