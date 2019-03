Lavagem e terrorismo nos EUA

Relatório da União Europeia colocou 4 territórios norte-americanos entre os que pouco fazem contra lavagem de dinheiro.

Fatos & Comentários / 26 Fevereiro 2019

Por Marcos de Oliveira

Os Estados Unidos, que se consideram a palmatória do mundo, ficaram possessos com a inclusão de quatro territórios norte-americanos - Guam, Samoa Americana, Ilhas Virgens Americanas e Porto Rico - na lista negra de países que estão falhando no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo elaborada pela Comissão Europeia.

A lista negra foi expandida de 15 para 23 países, entre eles Nigéria, Arábia Saudita e Panamá. Os critérios para inclusão na listagem ficaram mais duros após a divulgação dos Panama Papers, investigação capitaneada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos.

Laure Brillaud, da Transparência Internacional da União Europeia, saudou a lista, divulgada dia 13 passado, mas não deixou de alfinetar a Comissão, afirmando que houve "notáveis omissões", países e territórios onde companhias offshore podem ser criadas com um clique no mouse. Citou Ilhas Maurício, Cayman, Singapura e Hong Kong, entre outras.

Mas também poderiam ser incluídos territórios britânicos, como a Ilha de Man. De certa forma, a Europa se poupou. Essa listagem inclui apenas lavagem de dinheiro e financiamento terrorista e é separada da lista negra de paraísos fiscais.

Poço a seus pés

A perspectiva da reforma da Previdência deixa o mercado financeiro igual ao filósofo, astrônomo e matemático Tales de Mileto. Conta a lenda que ele caiu em um poço enquanto observava os céus. Comentou uma testemunha ocular: "eis aqui um homem que estuda as estrelas e não pode ver o que está a seus pés".

A história foi contada pela Mapfre Investimentos, que antecipa um período tortuoso e volátil para o mercado durante a "travessia" da reforma da Previdência pelo Congresso, em que toda e qualquer notícia sobre sua tramitação será amplificada no movimento intradiário dos preços.

Incoerência

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, assim como o presidente Bolsonaro, consideram Juan Guaidó o presidente legítimo da Venezuela. Isto permite concluir que houve incoerência por parte de Araújo no momento em que a diplomacia brasileira procurou a congênere venezuelana do presidente Nicolás Maduro para trazer de volta ao Brasil aqueles brasileiros que estavam no país vizinho e foram apanhados de surpresa com o fechamento da fronteira.

Sucesso

O Hospital Adventista Silvestre, no Cosme Velho, bairro do Rio de Janeiro, acaba de alcançar a marca de 600 transplantes de fígado em oito anos. Assim, se tornou um dos três hospitais que mais realizam transplantes de fígado no Brasil e o que mais faz a operação no estado. Com 85% das cirurgias realizadas pelo SUS, a taxa de sucesso da equipe do HAS chega aos 87%.

Verdadeiro Custo Brasil

Um carioca recebeu pelos Correios, em correspondência registrada, um envelope de plástico. Dentro, dobrado, outro envelope, de igual material, um pouco menor. Abriu e viu um terceiro envelope, desta vez de papel. Ao abri-lo, finalmente entendeu: trazia um cartão de crédito (solicitado, diga-se de passagem). A camuflagem servia para que não fosse descoberto e desviado no caminho.

Recessão

@MarcioPochmann confirma o que o MONITOR analisou: a proposta de reforma da Previdência tem efeito recessivo. "Ao cortar R$ 27 bi do PIS/Pasep e diminuir BPC e salário do servidor, conterá a geração de emprego formal, desviando salário da previdência e contendo a arrecadação

