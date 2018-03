AMIRT lança programa de rádio sobre as Cidades Históricas de Minas

A Associação Mineira de Rádio e Televisão (AMIRT) lança neste mês de março o programa que vai apresentar as cidades históricas do Estado e será veiculado nas emissoras pertencentes à Associação

Com a missão estatutária de divulgar e preservar a cultura de Minas Gerais, a AMIRT criou conjuntamente com a Associação das Cidades de Históricas de Minas Gerais o programa que será distribuído para as emissoras filiadas à entidade, divulgando as cidades históricas e seus atrativos. O programa será semanal, sempre abordando a história, a cultura e os valores das cidades, além do patrimônio arquitetônico. Os programas terão duas formatações, uma mais abrangente, com média de 4 minutos de duração e outra editada, com 2'30".

As cidades pertencentes à Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais totalizam 80% do patrimônio histórico tombado de Minas Gerais, e trabalham diretamente com a preservação desse acervo, além da divulgação das belezas que estão nesse destino turístico que ainda é pouco difundido.

Para o presidente da AMIRT, o radiodifusor Mayrinck Pinto de Aguiar Júnior, "esse programa vem divulgar o que Minas tem de melhor, que é a sua cultura, tradição e história. Nossas rádios são isso, a tradução de nossos valores mais intrínsecos. Acho que falar de Minas é falar de nós também, de nossas rádios, que são as porta-vozes do que o nosso Estado tem de melhor. Por isso peço, penhoradamente, para que as emissoras mineiras divulguem esse programa, que vem de uma parceria que visa, verdadeiramente, o desenvolvimento de nossas cidades, que é o desenvolvimento do nosso Estado também", declarou o presidente da AMIRT.

Para o presidente da ACHMG, o prefeito Zé Fernando, "esse programa vem falar de Minas para os mineiros, vem apresentar para todos nós as muitas riquezas que temos em nosso Estado, com nossas cachoeiras, nosso patrimônio tombado e cuidado. Isso é divulgar, e divulgar é uma forma de preservar todas essas belezas, que são grandiosas, para que seja um bem para ser apreciado, admirado e absorvido por todos nós", falou com convicção o presidente da Associação.

O programa será produzido pelo jornalista mineiro Petrônio Souza Gonçalves e terá os trabalhos técnicos da Agência AMIRT de Notícias. Para as rádios que quiserem veicular o programa é só entrar em contato com a AMIRT pelo email: jornalismo@amirt.org.br. Ele será distribuído gratuitamente.

Para ouvir o programa é só acessar o endereço: www.portalamirt.com.br. Para conhecer o portal das cidades históricas de Minas é só acessar o endereço: cidadeshistoricasdeminas.com.br.