ONU sobre situação na Colômbia

NOTA DE IMPRENSA CONJUNTA DA MISSÃO DE VERIFICAÇÃO DA ONU EM COLÔMBIA E DO ESCRITÓRIO EM COLÔMBIA DA ALTA COMISSIONADA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS DIREITOS HUMANOS

Bogotá, 17 de maio de 2019 - A Missão de Verificação das Nações Unidas em Colômbia e o Escritório da Alta Comissionada das Nações Unidas para os Direitos Humanos, frente aos acontecimentos das últimas horas relativas ao senhor Seuxis Pausis Henández Solarte, conhecido como Jesús Santrich, estão realizando seguimento à situação no marco de seus mandatos, assim como verificando as reações nos Espaços Territoriais de Capacitação e Reincorporação e as Novas Áreas de Reincorporação Urbana e Rural onde se promove o processo de reincorporação dos ex-membros das FARC-EP.

A Missão e o Escritório de Direitos Humanos continuarão dando seguimento à segurança jurídica para as pessoas em processo de reincorporação.

Confiamos em que o devido processo do senhor Hernández Solarte será respeitado e que se lhe garantirá seu direito à defesa. Ademais, fazemos um chamado às autoridades competentes a tomarem as medidas necessárias para garantir sua recuperação física ante sua situação de saúde.

Não obstante os constantes desafios -como os atuais- que o processo de paz enfrenta, hoje, mais que nunca é indispensável que as instituições, os colombianos e as colombianas continuem trabalhando para preservar os avanços alcançados pelo Acordo de Paz.

Tradução > Joaquim Lisboa Neto