Atriz global Mariana Ximenes curte festa de Iemanjá em Salvador

A atriz global Mariana Ximenes marcou presença na primeira edição da festa Despertar de Iemanjá, nesta sexta-feira (2), em um dos metros quadrados mais requintados e disputados da cidade, o Armazém de Época, no Rio Vermelho, em Salvador.

Com direito a muitas fotos com os convidados e principalmente com atriz Neuza Borges, Mariana se deliciou com a feijoada assinada pela banqueteira amazonense Claudia Pio.

O evento foi produzido por Antonio Junior, Marcio Sobral, Neto Barros e Vlady Alves.

Atualmente Mariana está mergulhada na próxima produção da Globo, a série "Se eu Fechar os Olhos Agora", que tem estreia prevista para 2019

​​(Fotos: Daniel Gomes)​