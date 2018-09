Funcionário do BNDES constrange Temer em solenidade: "Você não tem vergonha na cara?"

Foto: Marcelo Camargo

Durante cerimônia na sede da instituição financeira, um funcionário protestou contra o emedebista.

Definitivamente, a popularidade de Michel Temer (MDB) continua em baixa. Durante solenidade nas dependências do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), nesta quinta-feira (27), um funcionário da instituição financeira se levantou bem no momento em que discursava Esteves Conalgo Jr., ministro do Planejamento, chegou perto do palco em que estavam as autoridades e soltou um grito em direção a Temer: "Você não tem vergonha na cara, não?". As informações são da Folha de S.Paulo.

Visivelmente constrangido, o emedebista, que estava sentado no palco do teatro do banco, não escondeu sua irritação. Enquanto isso, o homem foi, lentamente, se encaminhando em direção à saída do teatro, gesticulando e soltando outro grito, agora de comemoração.

"A informação que nós temos é que foi um funcionário que teve um problema médico. Inclusive está sendo medicado neste momento", afirmou Dyogo de Oliveira, presidente do BNDES. Ele não revelou se haverá alguma punição ao funcionário.

http://www.patrialatina.com.br/funcionario-do-bndes-constrange-temer-em-solenidade-voce-nao-tem-vergonha-na-cara/