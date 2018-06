Modelo Ricardo Dias posa exibindo liberdade de expressão

O Psicólogo Ricardo Dias do município de Campinas no interior de São Paulo, possui 31 anos de pura beleza, distribuídos em 1.72 de altura e 78 kilos de massa magra muscular.



Podemos dizer que o modelo é sinônimo de boa forma e faz um tremendo sucesso nas redes sociais entre seus seguidores, é formado em Arte Cênicas e Psicologia, onde trabalha com atendimento psicológico em uma clinica na cidade de Sumaré, também no interior de São Paulo onde reside.



Extremamente simpático, educado e bem humorado, o seu jeito moleque contrasta com uma grande sensualidade, enquanto o saradão aparece em fotos pra lá de provocantes, com pedido de liberdade de expressão, corporal, mental.



"Reputação é o que as pessoas acham de você, e o que elas acham geralmente reflete mais nelas mesmo do que você realmente seja!", declara o modelo.



Bonitão e cheio de estilo, Ricardo exibi um corpo invejável e um barriga trincada, e diz sentir-se mais livre e amadurecido para lidar com todos os temas, o optou em utilizar seu próprio corpo durante uma sessão de fotos, como se fosse um mural de placas dos quais os adjetivos é acostumado ouvir, independente do ponto de vista da sociedade de serem negativos ou positivos.



"Não me importo com rótulos, acredito que o importante é sermos feliz e estarmos de bem com a vida", afirma o modelo.



Para acompanhar um pouco mais sobre a carreira do modelo, basta segui-lo no instagram @ricardo_ddias



Crédito da Foto: Giuliano Menuzzo / Renato Cipriano - Divulgação