MC Cariokinha faz preenchimento labial: "Tudo pela carreira"

A funkeira quer mudar o visual e o primeiro passo para isto foi na clínica de Cláudia Amaral

MC Cariokinha está querendo mudar totalmente o visual para a nova fase de sua carreira. O primeiro passo foi modificar os lábios. A nova promessa do funk carioca fez preenchimento labial com ácido hialurônico,nesta quarta-feira, 5, com Cláudia Amaral que é cirurgiã dentista especialista em harmonização Orofacial, preenchimento de olheiras, preenchimento fácil e Botox.

A cantora contou que não se incomodava com os lábios finos, mas fez isto pensando na imagem como artista.

"Tudo pela carreira. Nem pensava em ter lábios carnudos, mas a boca é uma das partes que mais chamam atenção em um cantora, por isso é importante estar bem bonita. A Dr. Cláudia é excelente fez o procedimento na medida exata, para que não ficasse caricato. Tudo pela carreira", disse a jovem.

Além da intervenção na boca, a MC fez preenchimentos no sulco nasogeniano, popularmente conhecido como bigode chinês, e aplicação de Botox na glabela, que fica na testa.

Foto Divulgação

--

Thiago Freitas Assessor e Jornalista