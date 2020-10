Maradona completa 60 anos e o mundo do esporte o parabeniza

Buenos Aires, 30 out (Prensa Latina) Do brasileiro Ronaldo ao cubano Javier Sotomayor, 156 atletas famosos de todo o mundo se juntam aos argentinos hoje para comemorar um grande de todos os tempos, Diego Armando Maradona, em seu 60ú aniversário.

O Diego do povo, o Pelusa, a Mão de Deus, ou simplesmente Maradona, aquele que por força de determinação e apesar das escadas teve que subir para tocar a glória com o seu impecável pé esquerdo, continua a dar vida à guerra até hoje. Diante do que mais o apaixona, o cheiro do campo e aquela bola correndo na quadra.



Da sua agora equipe Gimnasia La Plata, da qual é treinador há pouco mais de um ano, o Pibe de Oro celebra este novo aniversário, rodeado pelo amor e carinho do seu povo, mas também por centenas de colegas que o felicitam além As bordas.



Ao antecipar muitas surpresas que hoje se esperam, coincidindo também com o regresso ao futebol após um longo hiato devido à pandemia, começaram a chegar os parabéns por aquela criança nascida em 1960 no Hospital Evita de Lanús, que nunca se esqueceu das suas raízes.



'Suspeito que amanhã vai acontecer algo maravilhoso ...', escreveu no dia 10 do dia anterior em sua conta do Instagram, que acompanha com um vídeo sem som com rostos de figuras de diferentes países e disciplinas como os brasileiros Ronaldinho e Mourinho, os argentinos Juan Manuel del Potro, Diego Schwartzman e Gabriel Batistuta ou os colombianos Radamel Falcao e Carlos (El Pibe) Valderrama.



Esta será uma sexta-feira de emoções para Diego. Para além do fato de a sua equipe de ginástica estreiou na Taça da Liga de Futebol Profissional perante o Conselho Curador, a ex-estrela vai liderar uma iniciativa de solidariedade em conjunto com a Cruz Vermelha deste país, para prestar assistência alimentar em 10 cidades.



Conforme anunciado dias atrás, o projeto Las 10 del 10, incluirá a doação da mesma quantidade de camisas assinadas para leilão, para contribuir com a assistência alimentar e realizar obras de infraestrutura em vários bairros do país.



Os primeiros socorros serão hoje justamente em um lugar muito especial, Villa Palito, no município de La Matanza, em Buenos Aires, onde será inaugurado um espaço de futebol em homenagem ao Padre Bachi, referência dos padres villeros, morto, vítima da Covid-19.



'Vamos telegrafar e fechar o espaço que leva o nome de Padre Bachi, para que as meninas e meninos possam brincar com tranquilidade e proteção', disse o Pibe de Oro.



A esta altura, no twitter, muitos fãs desejam um feliz aniversário a Maradona, enquanto uma grande homenagem é esperada neste dia na emblemática avenida Buenos Aires 9 de Julio.



