Chega ajuda da Rússia a Sérvia para combate à Covid-19

Belgrado, 4 abr (Prensa Latina) O onceno cargueiro com ajuda da Rússia a Sérvia para o combate à Covid-19 tocou pista às 06:30 hora local de hoje para completar o módulo que compreende equipes diversas e pessoal altamente qualificado.

O primeiro dos cinco voos deste sábado dos Ilyushin IL-76 MD aterrissou no aeroporto militar de Batajnica, na periferia desta capital às 03:25 para dar continuidade à corrente de seis realizados desde a tarde à noite de ontem.



De acordo com informações do Ministério da Defesa da Sérvia, como parte da ajuda há 16 veículos motorizados especiais para a desinfecção de edificações e estradas e grande quantidade de equipes médicas, técnica e meios de proteção necessários para o tratamento a infectados com o letal vírus SARS-CoV-2.



Quanto aos especialistas russos, estão agrupados em oito equipes, a cada um com médicos em medicina geral, epidemiologistas, anestesiologistas, técnicos em medicina e tradutores, no entanto outro grupo o integram especialistas da Defesa Nuclear, Radiológica, Biológica e Química (?BHO, siglas em russo).



Em sua composição há 42 oficiais, 42 suboficiais e dois integrantes do Ministério da Saúde e encabeça-os o major general Mijail Chernishov, chefe da ABHO na região ocidental das Forças Armadas da Rússia.



A chegada da frota responde ao compromisso assumido pelo presidente desse país, Vladimir Putin, como resultado de um telefonema de seu colega da Sérvia, Aleksandar Vucic, há dois dias.



A primeira das aeronaves foi recebida pela primeira ministra, Ana Brnabic, que em um breve discurso na lousa do aeroporto deu as boas-vindas ao major general Chernishov e seus acompanhantes e agradeceu ao povo russo por esta mostra de irmandade e solidariedade que permitirá fortalecer o combate ao novo coronavírus.



Informou-se que as primeiras ações da missão humanitária russa começam hoje com a desinfecção do hospital da cidade de Cuprija, 152 quilômetros ao sudeste de Belgrado, que apresentou um alto número de contagiados entre seu pessoal médico.



jcm/rmh/cvl/cc

