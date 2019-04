Desportistas devem cuidar das articulações através da alimentação

São muit@s @s atletas que sofrem das articulações na casa dos trinta, quarenta, ou cinquenta. Quant@s del@snão sofreriam se tivessem tido mais cuidado ao lonmga da carreira, não com doping, esteróides e por aí for a, mas simplesmente com a alimentação?

Dores, redução nos movimentos, dificuldade em se levanter, inchaço...todos sintomas de problemas nas articulações que afectam atletas mais tarde e também sintomas de artrite, uma condição que tem mais que cem problemas associados, de acordo com a Arthritis Foundation.

Entre os alimentos que podem reduzir estes sintomas, são os seguintes: Verduras como couve-flor, couve-de-bruxelas e repolho, chamados verduras crucíferas e ricas em sulforafano, que reduz lesão na cartilagem, além de serem fonte de vitaminas C, E e K, folato, e fibras.

Alho, cebola e alho francês (alho-porro ou alho-poró), que tem vitamina B6, manganês, selênio, vitamina C, além de minerais, incluindo fósforo, cálcio, potássio, ferro e cobre. Além disso o composto de enxofre no alho também ajuda na redução de dores.

Melancia, que tem carotenos... é antioxidante e reduz a inflamação. Outro alimento eficaz é o abacate, cuja gordura monoinsaturada é anti-inflamatória. Ricos em luteína, que é um carotenoide antioxidante poderoso, os abacates também são uma boa fonte de vitamina E, um nutriente lipossolúvel que é antioxidante

...e...água, fonte da vida...e bebido antes da refeição, ajuda a comer menos, além de hidratar o corpo.

Foto: https://pt.wikipedia.org/wiki/Abacate#/media/File:Aguacate_con_racimo_de_frutos.JPG

Olga Selyanina