Brasil Popular vai à luta em Porto Alegre

Em defesa da Democracia e de Lula ser candidato

São Paulo, 5 de Janeiro de 2018

Circular 01/2018 - Eleições sem Lula é Fraude!

Estimados companheiros e companheiras,

A Frente Brasil Popular inicia mais um ano saudando os seus militantes, fazendo votos de que seja um ano repleto de lutas e conquistas para o povo brasileiro. Enviamos esta circular complementando as informações sobre a mobilização contra o golpe em curso, que envolve a criminalização e a inabilitação do Presidente Lula.

1- Preparação:

1.1- A Frente Brasil Popular deverá organizar plenárias de mobilização em todos os municípios para organizar a participação nessa jornada em defesa da democracia.

1.2- A Frente Brasil Popular deverá organizar no dia 13 de Janeiro mobilizações em todas as cidades. Podem ser atos políticos, panfleteações, aulas públicas que envolvam a denúncia da perseguição ao Presidente Lula.

1.3- Devemos desenvolver várias iniciativas de diálogo com a sociedade, em especial utilizando a distribuição do Especial Tabloide do Brasil de Fato, com 16 páginas tratando dessa temática.

O arquivo será enviado nos próximos dias para que os estados organizem a reprodução.

2- Caravanas:

2.1 - Os estados, em especial do Sul e Sudeste, devem organizar caravanas para Porto Alegre, se concentrando o mais próximo possível do TRF4 (Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300 - Praia de Belas, Porto Alegre).

A chegada deverá ser prevista para o dia 23 pela manhã, permanecendo até o dia 24 de Janeiro pela manhã, quando ocorre o julgamento. Contudo, na impossibilidade da caravana pernoitar a prioridade é massificarmos o dia 23 de Janeiro.

É importante que as coordenações das caravanas reservem vagas- onde tiver demanda - para os comunicadores.

2.2 - Está sendo organizada uma estrutura para alojar as caravanas que vão pernoitar, contudo, é preciso que os militantes tragam colchões, pratos, copos, e material de higiene pessoal.

2.3 - A lista com a quantidade de ônibus por estado e os contatos dos coordenadores das caravanas deve ser enviada para o email da secretaria (secretaria@frentebrasilpopular.org.br).

2.4- Dúvidas sobre as caravanas podem ser tiradas com as referências da FBP-RS que seguem: Vitalina (51)99581-5812

3- Atividades nos estados: Todos os estados devem organizar atividades de denúncia e de pressão ao judiciário no dia 23 de Janeiro. É importante realizarmos atos massivos, vigílias, aulas públicas com juristas, etc.

4. Para viabilizar a estrutura das atividades estamos fazendo uma vaquinha. É importante divulgar e estimular a contribuição. É só divulgar o link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/em-defesa-da-democracia-e-de-lula-ser-candidato-fbp-rs

5 - As informações das atividades estão reunidas no site www.comlulaempoa.com.br.

Programação

Segue abaixo os eixos de atividades principais da programação de atividades em Porto Alegre:

22 de Janeiro

9h - Conferência Internacional dos Partidos de Esquerda em Porto Alegre, na FETRAFI.

18h- Grande ato com Juristas em defesa da Democracia em Porto Alegre

23 de Janeiro

9h Plenária das Mulheres pela Democracia com Dilma em Porto Alegre, na FETRAFI.

14h Abertura do FSM em Porto Alegre no Auditório Dante Barone na Assembleia Legislativa do RS

16h - Concentração para a Grande Marcha na Esquina Democrática (Centro de Porto Alegre) e Ato político cultural

24 de janeiro

Vigília e ato público em frente ao TRF4

Na próxima circular enviaremos a programação definitiva bem como mais orientações para as caravanas.

ELEIÇÃO SEM LULA, É FRAUDE!

Secretaria Operativa Frente Brasil Popular

