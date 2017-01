Entre os lençois maranhenses e o Rio Preguiças

Com mais de 50 mil habitantes, Barreirinhas fica 252 quilômetros de São Luís, ao leste. Segundo a Wikipédia, até o século XVI, a região era ocupada pelos índios potiguaras. A cidade foi fundada em 29 de março de 1938 e hoje, além do turismo, vive a expectativa da descoberta de uma pequena bacia petrolífera nas suas costas marítimas.

Clóvis Campêlo

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, principal atração da cidade, foi criado em 1981, numa área de 155 mil hectares, nas margens do Rio Preguiças, com dunas de até 40 metros de altura e lagoas de água doce na maior parte do ano. Apenas no chama do período seco, que vai de agosto a dezembro, onde as chuvas diminuem de intensidade ou mesmo desaparecem, é que as lagoas secam, deixando a paisagem mais monótona, embora não menos bela.

Além de Barreirinhas, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses também abrange as cidades de Humberto de Campos, Primeira Cruz, Santo Amaro do Maranhão e Paulino Neves. Nos Lençóis Maranhenses, nasce o Rio Preguiças, que tem 120 quilômetros de extensão e corta o Parque ao meio, passando por Barreirinhas até desaguar no mar, em Caburé, local onde existe uma pequena aldeia de pescadores, numa península de areia entre o rio e o mar.

Cenários lindos de uma bela região.

Fotografias de Cida Machado e Clóvis Campêlo

