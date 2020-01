Precisamos de todos nas ruas: mais de 180 eventos planejados nos EUA para protestar contra a marcha de Trump para a guerra com o Irã



"América, isso é uma emergência. Se entrarmos em guerra com o Irã, milhões poderão morrer. Temos um curto período de tempo para detê-lo. Precisamos de um protesto em massa".



Por Jake Johnson

09 de janeiro de 2020 " Câmara de Informações " - Depois que a retaliação do Irã pelo assassinato do general Qasem Soleimani intensificou os temores de outra guerra catastrófica no Oriente Médio, uma coalizão de grupos de defesa progressista reiterou na terça-feira seu apelo por manifestações em massa nos EUA para protestar contra a " ligação militar " do presidente Donald Trump e exigir de imediato fim da escalada de tensões.

"Nós não seremos forçados a outra guerra", disse a coalizão, liderada por MoveOn, Indivisible, Win Without War e outros grupos. "Na quinta-feira, 9 de janeiro, às 17 horas, horário local, a maioria anti-guerra neste país ficará visível para se opor à guerra de Trump e dizer #NoWarWithIran".

Na manhã de quarta-feira, mais de 180 manifestações foram planejadas nos EUA - acima dos 50 quando os protestos foram anunciados pela primeira vez na tarde de terça-feira.

Indivisible Guide

✔ @IndivisibleTeam

In the wake of retaliation for Trump's warmongering, it's more important than ever to commit to showing up this Thursday to say #NoWarWithIran. RSVP now: http://nowariran.org https://twitter.com/AP/status/1214691987057758208 ...

The Associated Press

✔ @AP

Iran state TV says Tehran has launched "tens" of surface-to-surface missiles at Iraq's Ain Assad air base housing U.S. troops. Follow our ongoing coverage. http://apne.ws/rLezcuX

Os ataques com mísseis do Irã contra duas bases aéreas dos EUA no Iraque - retaliação amplamente esperada e prometida pelos líderes iranianos - trouxeram nova urgência ao dia de ação planejado, que exigirá que o Congresso intervenha para impedir que Trump siga os conselhos de pessoas com fome de guerra. especialistas da ala e iniciando uma guerra devastadora com o Irã.

"América, isso é uma emergência", disse o ativista Kai Newkirk. "Se entrarmos em guerra contra o Irã, milhões poderão morrer. Temos um curto período de tempo para detê-lo. Precisamos de um protesto em massa. Todos, se possível, devem sair nesta quinta-feira, em todo o país".

"Precisamos de todos nas ruas", twittou a deputada Pramila Jayapal (D-Wash.), Co-presidente do Congresso Progressivo Caucus. "Este é um momento crítico para o povo americano ser ouvido".

Em um comunicado na noite de terça-feira, o diretor de política nacional da Indivisible, Angel Padilla, disse que o ataque com mísseis do Irã era uma consequência "inteiramente previsível" e "evitável" das políticas hawkish da Casa Branca em relação ao Irã e instou o Congresso a agir de forma decisiva e rápida para interromper a guerra de Trump. "

"Todos os dias, esperamos uma mensagem do Congresso a Trump para continuar sua marcha para a guerra", disse Padilla. "Instamos a Câmara a aprovar imediatamente uma forte resolução dos poderes de guerra, bem como as propostas de lei dos representantes. Ro Khanna (D-Califórnia) e Barbara Lee (D-Califórnia) que impediriam a guerra com o Irã, e exortam a Senado para tomar essas medidas críticas imediatamente após a aprovação. "

"A maioria dos americanos anti-guerra estará prestando muita atenção ao que seus membros do Congresso fazem", acrescentou Padilla, "não ao que dizem".

Este artigo foi publicado originalmente por " Common Dreams "