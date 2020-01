Assassinado na Colômbia líder social que denunciou ameaças

Nilson Caicedo, líder social recentemente assassinado na Colômbia, registrou mais de 10 ameaças de morte, segundo informações divulgadas em um contexto marcado hoje pela persistente violência neste país.

Caicedo foi membro do Conselho da Comunidade para o Desenvolvimento das Comunidades Negras de La Cordillera, no departamento de Nariño (sudoeste) e trabalhou como professor, porta-voz e líder social da região de Bajo Patía no mesmo departamento.

De acordo com a mídia local Rádio Contagio, o líder social foi morto a tiros por estranhos quando ele estava no município de Mocoa, departamento de Putumayo (sudoeste), apesar de ter um esquema de segurança designado pela Unidade de Proteção Nacional desde o ano 2017, depois de sobreviver a um ataque.

Em um ambiente de violência persistente, o procurador-geral Fernando Carrillo ligou esta semana para parar o que chamou de assassinato sistemático de líderes sociais.

'Como ministério público, pedimos ao governo que convoque a Comissão Nacional de Garantias de Segurança imediatamente e garanta sua operação, porque a ameaça é latente e deve ser contida', afirmou.

O pronunciamento ocorreu após o assassinato de vários líderes sociais.

Uma das vítimas mais recentes foi Reinaldo Carrillo, pertencente à Associação Nacional de Usuários Camponeses e membro do comitê de paz da organização e trabalhou em questões agrícolas na região, informou a mídia local.

O fato ficou conhecido após o relato do assassinato, foi a líder social Lucy Villarreal na comunidade de Llorente, pertencente ao município Tumaco, em Nariño. O Processo Social de Garantias para o trabalho dos defensores dos direitos humanos denunciou o que aconteceu e apontou que o Villarreal se dedica à promoção da cultura em seu território e à defesa dos direitos humanos.

Os fatos teriam sido registrados quando o líder terminasse de dar um workshop a menores.

A comunidade de Llorente pediu às autoridades que esclarecessem os motivos após o assassinato e fizessem as capturas pertinentes.

No início desta semana, também ocorreu o crime cometido contra dois ambientalistas: Natalia Jiménez e Rodrigo Monsalve, no município de Santa Martha, pertencente ao departamento de Magdalena (norte).

Seus corpos sem vida foram localizados com sinais de tortura e com capuz na cabeça em 23 de dezembro passado.

Os assassinatos ocorreram após mais de um mês de protestos contra o governo, contra a violência e pela paz no país.

https://gz.diarioliberdade.org/artigos-em-destaque/item/341372-assassinado-na-colombia-lider-social-que-denunciou-ameacas.html