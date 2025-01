O Monte Olimpo em Marte: a montanha mais alta do Sistema Solar

A montanha mais alta do Sistema Solar, o Monte Olimpo, está localizada em Marte — um planeta cujo diâmetro equatorial é quase duas vezes menor que o da Terra. O Monte Olimpo é um vulcão em escudo que alcança cerca de 25 km de altura em relação ao nível topográfico padrão de Marte. No entanto, sua altura real chega a impressionantes 27 km, considerando que ele está situado em uma depressão com cerca de 2 km de profundidade. No topo, encontra-se uma enorme caldeira vulcânica com três crateras sobrepostas, conferindo ao vulcão uma aparência imponente.

Características únicas do Monte Olimpo

Além de sua altura colossal, o Monte Olimpo se destaca por sua extensão: ele possui um diâmetro de 610 km, maior que a largura da Inglaterra, e cobre uma área semelhante ao território da Itália. Para efeito de comparação, o Monte Everest, o pico mais alto da Terra, possui 8.848 metros de altura acima do nível do mar, o que é aproximadamente três vezes menor do que o Monte Olimpo. A grandiosidade deste vulcão reforça seu status como um dos mais impressionantes marcos geográficos do Sistema Solar.

Graças aos dados coletados pela sonda Viking e pela altimetria MOLA, foi possível criar um vídeo realista do Monte Olimpo, oferecendo uma visão impressionante da montanha sem exageros verticais no relevo.

Por que Marte é vermelho?

A coloração avermelhada de Marte é causada pela oxidação do ferro presente nas rochas, no regolito e na poeira da superfície. Essa poeira é dispersa na atmosfera, conferindo ao planeta seu tom característico. Curiosamente, embora Marte seja aproximadamente duas vezes menor que a Terra, sua superfície é quase equivalente à área total de terras emersas do nosso planeta.

As incríveis formações de Marte

O terreno marciano foi moldado ao longo de bilhões de anos por vulcões, como o Monte Olimpo, crateras de impacto, movimentos tectônicos e tempestades de poeira intensas. Esses processos criaram algumas das características topográficas mais fascinantes do Sistema Solar, como vales profundos, cânions gigantescos e vastas planícies.