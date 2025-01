Ônibus elétrico da Trampolim da Vitória: primeiros testes e futuro sustentável

Na terça-feira, 14 de janeiro, a empresa Trampolim da Vitória iniciou os testes de seu primeiro ônibus elétrico na linha A, entre Parnamirim e Natal. O período de testes vai até meados de fevereiro e incluirá, além de Parnamirim, as rotas de São Gonçalo do Amarante, Macaíba, São José e Pirangi.

Primeiro ônibus elétrico no Nordeste

Uma novidade marcante é que a motorista Eduarda Lima se tornou a primeira mulher no Norte e Nordeste a dirigir um ônibus elétrico. Junto a ela, outro motorista foi especialmente treinado para garantir a operação segura do veículo moderno.

O ônibus elétrico é da marca Ankai, modelo OE-8|Mini, equipado com motor totalmente elétrico Dana MD100F-E, com potência de 272 cavalos e torque máximo de 255,1 kgfm. A bateria CATL LiFeP04 oferece uma autonomia que varia de 210 a 350 km.

Conforto e acessibilidade para os passageiros

O veículo, com 8,75 metros de comprimento, possui 20 assentos, suspensão pneumática, ar-condicionado, portas USB para recarga de dispositivos e uma rampa de acesso para pessoas com deficiência. O valor da tarifa é o mesmo dos ônibus convencionais: a passagem inteira da linha A custa R$ 5,45, com gratuidades para idosos e pessoas com deficiência.

Objetivos dos testes

Durante o período de um mês, serão analisados os dados de operação do ônibus e sua adaptação à infraestrutura urbana. Segundo o diretor da Trampolim da Vitória, Almir Buonora, essas informações são essenciais para justificar tecnicamente o uso desse modelo de veículo ou a escolha de outros tipos:

“Estamos realizando os testes para entender se esse ônibus atende às nossas necessidades ou se será necessário outro tipo de veículo.”

O projeto é realizado em parceria com o DER-RN (Departamento de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Norte). De acordo com a diretora do DER-RN, Natesia Nunes, os testes têm como objetivo avaliar a viabilidade técnica e operacional do ônibus elétrico na região:

“Este é um passo em direção ao desenvolvimento sustentável, promovendo mobilidade mais limpa e redução das emissões de gases poluentes.”

Os resultados do estudo técnico devem ser apresentados em março, incluindo dados sobre consumo de energia, opinião dos passageiros e avaliação da infraestrutura viária. Esses dados serão fundamentais para o planejamento do transporte público na região metropolitana.

Incidente no trânsito

No segundo dia de operação, 15 de janeiro, o ônibus elétrico se envolveu em um pequeno acidente na Avenida Hermes da Fonseca, em Natal. Um motociclista que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e colidiu com a traseira do veículo durante o desembarque de passageiros.

De acordo com a Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Nordeste (Fetronor), o ônibus não sofreu danos e segue operando normalmente.