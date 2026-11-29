Brasil estreia baterias para guardar luz solar, mas quem paga a conta?

No próximo dia 2 de dezembro, o Brasil dará um passo que muitos consideraram utópico no passado: transformar o vento em algo guardável.

Photo: commons.wikimedia.org by Yo-Co-Man, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Несколько литий-железо-фосфатных элементов

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) conduzirá o primeiro leilão de capacidade para a contratação de sistemas de armazenamento de energia em baterias (Bess, na sigla em inglês). A disputa, dividida em duas sessões nos dias 2 e 4 de dezembro, marca o reconhecimento oficial de que a eletricidade, ao contrário do vento ou da luz solar, não precisa ser consumida no exato instante em que é gerada.

Essa inovação ataca diretamente a principal dor de cabeça do sistema elétrico nacional. A expansão acelerada das fontes renováveis, impulsionada por políticas de subsídio e desconto nas tarifas de uso da rede, criou um descompasso entre oferta e demanda. Solar e eólica são fontes intermitentes: produzem quando o sol brilha ou o vento sopra, frequentemente durante o dia, mas falham à noite ou em períodos de calmaria. O resultado é uma energia abundante que muitas vezes é desperdiçada, pois não há onde guardá-la para quando as luzes da cidade se acendem.

Para contornar isso, o país tem dependido das hidrelétricas, que atuam como enormes reservatórios naturais, e das termelétricas nos períodos de seca. Paradoxalmente, durante o dia, quando a geração supera a demanda, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é obrigado a limitar a produção das usinas — fenômeno técnico conhecido como curtailment - para manter a segurança da rede. As baterias prometem mudar essa lógica: armazenar o excedente do meio-dia e devolvê-lo ao sistema no início da noite, quando a geração solar cessa.

Interesse privado e capacidade instalada

O mercado já se posicionou para este novo capítulo. A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) registrou um recorde de 6.091 projetos cadastrados, somando 296,8 GW de potência. Destes, 4.939 empreendimentos foram inscritos especificamente para as duas sessões do leilão. A distribuição geográfica revela uma estratégia clara: o Nordeste concentra 71,1% da potência cadastrada, seguido pelo Sudeste com 18,8%, aproveitando a forte presença de geração solar e eólica nessas regiões.

As regras do jogo são rígidas. Os contratos terão validade de 15 anos, com início do fornecimento em 1º de agosto de 2028. Cada empreendimento precisa ter potência mínima de 30 MW, capacidade de fornecimento contínuo por pelo menos 4 horas e tempo máximo de recarga de 6 horas. A primeira sessão, na quarta-feira (2/12), priorizará equipamentos com índice de fabricação nacional; a segunda, na sexta-feira (4/12), admitirá baterias importadas.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já credenciou nove sistemas para atender às exigências de nacionalização. A lista inclui a brasileira Moura, com três sistemas, a You. On, com dois, e as empresas Windey, TBEA, Gotion e Canadian Solar, com uma cada. Fornecedores como BYD, Envision, Nari, Trina e WEG também figuram na relação do banco, sinalizando um mercado global disputado por participação no mercado brasileiro.

Quem paga a conta da tecnologia

Ao fundo desta inovação técnica, porém, esconde-se uma disputa política e econômica acirrada sobre quem arcará com os custos. A Lei 15.269 de 2025, que promoveu a última reforma no setor elétrico, determinou que os custos da contratação das baterias sejam atribuídos exclusivamente aos geradores de energia. Essa é uma exceção notável: nos demais leilões de potência, os encargos são rateados entre todos os consumidores finais.

Empresas do setor de geração renovável, representadas por entidades como a Abeeólica, argumentam que as baterias prestam um serviço de segurança a todo o sistema elétrico, não apenas aos que as contratam. Para elas, a lei atual cria uma insegurança jurídica e econômica. "A realização dos leilões sem uma solução para a questão do custeio pode consolidar um cenário de insegurança jurídica, regulatória e econômica”, afirmou Elbia Gannoum, presidente-executiva da Abeeólica.

Do outro lado da mesa, a Frente Nacional dos Consumidores de Energia (FNCE) defende a manutenção das regras atuais. A entidade representa principalmente consumidores residenciais e de baixa tensão e estima que a distribuição dos encargos entre todos os consumidores poderia elevar a conta de luz em até R$ 6,26 bilhões anuais. Para a FNCE, os geradores renováveis são os principais beneficiários diretos dessa tecnologia e, portanto, deveriam assumir os custos.

Pressão no Congresso e no Judiciário

A disputa não se limitou a notas técnicas. Ela chegou ao Congresso Nacional e aos tribunais. Empresas de geração renovável articularam a aprovação do PL 3.716/2026, de autoria do deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) e com relatoria de Danilo Forte (PP-CE). O projeto propõe alterar as regras de custeio, distribuindo o encargo entre todos os agentes do setor elétrico, inclusive os consumidores.

A proposta teve urgência aprovada no início de outubro, mas ficou parada. Agora, a poucos dias do leilão, ganhou tração. O líder do PT na Câmara, Professor Pedro Uczai (SC), confirmou ser favorável ao projeto. A expectativa é de que o tema seja discutido com o governo na manhã de 1º de dezembro, podendo ser votado à tarde, na véspera da primeira sessão do leilão. A posição do Executivo será decisiva para o andamento do texto.

Paralelamente, a Abeeólica recorreu ao Judiciário em duas frentes: no Supremo Tribunal Federal, questiona a constitucionalidade do dispositivo legal que impõe os custos apenas aos geradores; e na Justiça Federal, tentou impedir a realização dos leilões sob as regras atuais. O pedido de liminar na Justiça Federal foi negado em 25 de novembro. O juiz Diego Câmara Alves considerou que não há risco de dano imediato, já que a cobrança dos encargos só começaria em 2028, e ponderou que suspender os leilões poderia comprometer a segurança do abastecimento.

Uma eventual mudança nas regras antes do leilão colocaria a Aneel em um dilema. A agência tem mantido postura de neutralidade, reiterando que seguirá a legislação vigente e o cronograma aprovado. No entanto, o diretor Gentil Nogueira sugeriu que, em caso de mudança legal, as disputas poderiam ser postergadas por até 30 dias para adaptação das propostas. O Brasil, assim, estará prestes a comprar o futuro de sua matriz elétrica, mas a conta dessa transição ainda está sendo debatida nos gabinetes e nos tribunais.