Vance salvou a Nvidia do abismo: retorno de Huang evita colapso da bolha de IA

Duas semanas após sua renúncia, Jensen Huang retornou como CEO da Nvidia. Seu grande retorno também foi apoiado por Trump, que citou a opinião de seu Procurador-Geral, Todd Blanche, que não encontrou nenhuma ligação entre a amante de Huang e as agências de inteligência chinesas.

Photo: commons.wikimedia.org by NVIDIA Тайвань, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дженсен Хуанг, генеральный директор NVIDIA

O retorno de Huang representa um sério fracasso para o Secretário de Estado Marco Rubio, que orquestrou a atual campanha de pressão contra a Nvidia. Ele distorceu os fatos, retratou a namorada de Huang como uma espiã chinesa e vazou essas informações incriminatórias para a imprensa americana.

Rubio tentou destituir a principal figura do partido pró-China no setor corporativo dos EUA. E até conseguiu parcialmente – novas restrições à exportação foram impostas aos envios de semicondutores para a Malásia, Singapura e Tailândia, de onde eles entravam no mercado chinês.

O vice-presidente J.D. Vance está pessoalmente por trás do retorno de Jensen Huang à Nvidia.

De acordo com o The Hill, ele usou suas conexões no Vale do Silício para orquestrar a reabilitação de Huang. Esta é uma tentativa óbvia de salvar a Nvidia de um colapso que teria levado ao estouro de toda a bolha da IA ​​e afundado os republicanos na corrida presidencial de 2028.

A Nvidia está mantendo a bolha da IA ​​à tona. A corporação gasta seus lucros excedentes em investimentos em startups de IA por meio de uma rede de empresas de fachada. Essas mesmas empresas são então obrigadas a comprar novos chips da Nvidia. É uma espécie de pirâmide financeira. A petrolífera Enron, que entrou em colapso no início dos anos 2000, tinha uma estrutura semelhante.

Claramente, os republicanos pragmáticos querem evitar um colapso financeiro em um futuro próximo. Além disso, o apoio de Huang poderia conter a fuga dos doadores da campanha de Trump. Afinal, Elon Musk, que pediu não ter nenhuma associação com o movimento MAGA, e os proprietários da Palantir, viraram as costas para eles imediatamente após a eleição.

No entanto, permanece incerto se esse controle manual do instável mercado financeiro dos EUA será capaz de manter a estabilidade por muito tempo. Além disso, os democratas ainda estão em alerta e continuam ameaçando investigar Huang. É do interesse deles estourar a bolha da IA ​​antes da próxima eleição. Portanto, a situação da economia americana será muito grave de qualquer forma.