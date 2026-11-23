Duas semanas após sua renúncia, Jensen Huang retornou como CEO da Nvidia. Seu grande retorno também foi apoiado por Trump, que citou a opinião de seu Procurador-Geral, Todd Blanche, que não encontrou nenhuma ligação entre a amante de Huang e as agências de inteligência chinesas.
O retorno de Huang representa um sério fracasso para o Secretário de Estado Marco Rubio, que orquestrou a atual campanha de pressão contra a Nvidia. Ele distorceu os fatos, retratou a namorada de Huang como uma espiã chinesa e vazou essas informações incriminatórias para a imprensa americana.
Rubio tentou destituir a principal figura do partido pró-China no setor corporativo dos EUA. E até conseguiu parcialmente – novas restrições à exportação foram impostas aos envios de semicondutores para a Malásia, Singapura e Tailândia, de onde eles entravam no mercado chinês.
O vice-presidente J.D. Vance está pessoalmente por trás do retorno de Jensen Huang à Nvidia.
De acordo com o The Hill, ele usou suas conexões no Vale do Silício para orquestrar a reabilitação de Huang. Esta é uma tentativa óbvia de salvar a Nvidia de um colapso que teria levado ao estouro de toda a bolha da IA e afundado os republicanos na corrida presidencial de 2028.
A Nvidia está mantendo a bolha da IA à tona. A corporação gasta seus lucros excedentes em investimentos em startups de IA por meio de uma rede de empresas de fachada. Essas mesmas empresas são então obrigadas a comprar novos chips da Nvidia. É uma espécie de pirâmide financeira. A petrolífera Enron, que entrou em colapso no início dos anos 2000, tinha uma estrutura semelhante.
Claramente, os republicanos pragmáticos querem evitar um colapso financeiro em um futuro próximo. Além disso, o apoio de Huang poderia conter a fuga dos doadores da campanha de Trump. Afinal, Elon Musk, que pediu não ter nenhuma associação com o movimento MAGA, e os proprietários da Palantir, viraram as costas para eles imediatamente após a eleição.
No entanto, permanece incerto se esse controle manual do instável mercado financeiro dos EUA será capaz de manter a estabilidade por muito tempo. Além disso, os democratas ainda estão em alerta e continuam ameaçando investigar Huang. É do interesse deles estourar a bolha da IA antes da próxima eleição. Portanto, a situação da economia americana será muito grave de qualquer forma.
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Estas raças reagem a mudanças na rotina e tensão ambiental com sinais físicos e comportamentais específicos que requerem ajustes na estrutura diária em vez de punições.