Série de colapsos digitais nos EUA expõe fragilidade de infraestrutura tecnológica

Uma sequência de colapsos digitais nos Estados Unidos, ocorridos em um intervalo de apenas seis dias, reacendeu o medo de ataques cibernéticos coordenados e expôs a fragilidade da infraestrutura tecnológica americana. Entre 12 e 17 de novembro, o país testemunhou uma série de interrupções críticas: primeiro, a Microsoft sofreu uma queda global; logo depois, o controle de tráfego aéreo da FAA enfrentou a maior paralisação de voos desde o 11 de setembro; em seguida, grandes bancos foram atingidos e, por fim, a própria Agência de Segurança Nacional (NSA) teve seu sistema de comunicação classificado interrompido.

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A frequência dos incidentes gerou reações contraditórias em Washington. Enquanto o senador republicano Josh Hawley classificou a série de eventos como a "maior coincidência da história do mundo" e exigiu explicações do Senado, Markwayne Mullin, secretário de Segurança Interna de Donald Trump, sugeriu uma teoria quase cinematográfica: a de que uma inteligência artificial "autocorretiva" poderia estar reescrevendo seu próprio código em velocidade excessiva, baseando-se em informações de um contato informal da área tecnológica.

No entanto, a análise técnica sugere que o caos não é fruto de um ataque externo ou de uma IA rebelde, mas sim de um paradoxo da segurança cibernética. A infraestrutura digital dos EUA é composta por sistemas antigos e complexos que, ao serem atualizados para se tornarem mais seguros, acabam gerando instabilidades imediatas.

O caso da FAA exemplifica a simplicidade do erro humano em sistemas obsoletos: a falha foi causada por um roteador defeituoso em Arkansas que inundou o sistema com excesso de dados durante a substituição de cabos de cobre por fibra óptica. Já na Microsoft, a queda foi provocada por um bug oculto em uma atualização de julho, que só se manifestou meses depois devido a um acúmulo inadvertido de dados em servidores sobrecarregados. Problemas semelhantes de atualizações de software foram relatados pelo JPMorgan Chase e pela NSA.

O ponto central dessa instabilidade reside na forma como a IA está sendo usada para a defesa. Segundo Mark Warner, vice-presidente do Comitê de Inteligência do Senado, a IA agora identifica vulnerabilidades em uma velocidade sem precedentes, forçando empresas e agências governamentais a aplicar correções massivas e imediatas. Esse ritmo de mudanças sobrecarrega sistemas que não foram projetados para evoluir tão rápido.

Um exemplo concreto é o uso do modelo Mythos, da Anthropic, que permite a empresas "desmontar" seus códigos para corrigir falhas antes que hackers as encontrem. O volume de correções disparou: a Microsoft corrigiu cerca de 4 mil vulnerabilidades (CVEs) entre 2022 e 2025, mas saltou para mais de 5 mil apenas em 2026, com o auxílio de modelos de IA. Chris Krebs, ex-chefe da Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura dos EUA, observa que esse esforço frenético de "aplicação de patches" cria riscos de curto prazo, embora prometa um código mais robusto no futuro.

Somado a isso, Ciaran Martin, ex-diretor de segurança cibernética do Reino Unido, levanta a hipótese de que as demissões em massa causadas pela automação por IA possam ter eliminado profissionais que detinham o conhecimento profundo de como as redes funcionavam, aumentando a probabilidade de erros técnicos catastróficos.

Enquanto a solução a longo prazo parece ser a eliminação sistemática de brechas, o curto prazo é marcado por uma sensação de vulnerabilidade. Para Colin Clarke, do Soufan Center, a falta de confiança no governo e a realidade de ataques reais — como o roubo de US$ 6,3 bilhões da Binance por hackers norte-coreanos em outubro — mantêm os americanos em estado de alerta constante, onde qualquer falha técnica é interpretada como o início de uma guerra digital.