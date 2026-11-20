Trens russos ganham internet de elite: conexão via satélite resiste a 400 km/h

Internet via satélite com velocidades de até 1 Gbps está planejada para a primeira ferrovia de alta velocidade da Rússia, Moscou-São Petersburgo. A conexão deverá funcionar em toda a extensão do percurso, mesmo quando os trens estiverem viajando a velocidades de até 400 km/h.

Photo: commons.wikimedia.org by José Furtado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ спутник

O respectivo acordo foi assinado durante a Semana dos Transportes pela empresa aeroespacial russa "Bureau 1440", parte do grupo ICS Holding, e pela futura operadora da ferrovia de alta velocidade, a "VSM-400".

O documento define os princípios básicos da cooperação, os parâmetros técnicos do futuro serviço e um roteiro para a implementação das comunicações via satélite. Um acordo separado para a prestação de serviços diretamente a bordo dos trens está previsto com base neste documento.

A "Bureau 1440" está desenvolvendo uma nova versão do terminal de satélite industrial existente, o 1440.ZEMLYA, especificamente para trens de alta velocidade.

"Como parte da nossa colaboração com a VSM-400, estamos criando uma versão especial para trens de alta velocidade baseada no terminal industrial já desenvolvido, o 1440.ZEMLYA. Nosso objetivo é garantir o mais alto nível de serviço para os futuros passageiros deste projeto de transporte único", disse Dmitry Agafonov, Vice-Diretor do Escritório 1440.

A Diretora Geral da VSM-400, Margarita Kolosova, enfatizou que um dos principais objetivos do projeto é fornecer uma conexão de internet estável para passageiros viajando a velocidades de até 400 km/h.

Segundo ela, a tecnologia via satélite fornecerá acesso à internet por Wi-Fi durante toda a viagem, independentemente da alta velocidade do trem.

A base técnica do serviço será a constelação de satélites de baixa órbita Rassvet da Rússia, que está sendo desenvolvida pela "Bureau 1440".

Em 2026, a empresa lançou com sucesso os dois primeiros lotes de satélites dessa constelação em órbita. Os dispositivos estão equipados com um sistema de comunicações baseado na arquitetura 5G NTN, comunicações a laser intersatélite de última geração, sistemas de alimentação de energia atualizados e sistemas de propulsão a plasma.