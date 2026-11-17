Investimentos bilionários de Pequim: Brasil vira pivô na disputa tecnológica global

A infraestrutura de computação em nuvem e inteligência artificial (IA) no Brasil tornou-se o novo campo de batalha da guerra tecnológica entre Pequim e Washington. O avanço das gigantes chinesas no mercado brasileiro não é apenas uma questão de volume, mas de uma agressiva estratégia de precificação e a busca por nichos no setor público, aproveitando a tentativa do governo Lula de diversificar a dependência tecnológica do país.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены IT-команда обсуждает миграцию инфраструктуры в облако

O fator determinante para a entrada de empresas como Tencent, Huawei e Alibaba tem sido o custo por terabyte (TB) de armazenamento. De acordo com dados da Folha de São Paulo, a diferença de preços é bruta: enquanto a Amazon Web Services (AWS) cobra US$ 40,50 por TB, a Tencent Cloud oferece o mesmo volume por US$ 24 — uma redução de aproximadamente 40,7%. A Microsoft Azure situa-se no meio do caminho, a US$ 32,60, e a Huawei a US$ 34,10. Já a Alibaba Cloud, recém-chegada ao país em agosto, apresenta a tarifa mais agressiva, de US$ 14,10. É importante notar, porém, que esses números referem-se ao custo bruto de armazenamento e não incluem a totalidade dos pacotes de redundância e segurança, que variam entre as plataformas.

Essa vantagem competitiva reflete-se no crescimento acelerado. Nos últimos três anos, a Huawei Cloud registrou expansão de 205% em suas operações brasileiras, enquanto a Tencent saltou 300%. Para Gustavo Silva, diretor da Extreme Digital Solutions (EDS), a ascensão chinesa é impulsionada pelo encarecimento dos serviços norte-americanos após a corrida global pela IA. Além do preço, a integração de ferramentas específicas — como sistemas de reconhecimento facial e de palma da mão utilizados na Prodesp e no metrô do Distrito Federal — tem facilitado a penetração no setor público.

No plano estratégico, a China avança via investimentos em infraestrutura física. A Huawei participa da construção de um campus de computação avançada da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), no Rio de Janeiro, projeto com aporte de R$ 1,28 bilhão da União. Paralelamente, a ByteDance (controladora do TikTok) planeja um centro de dados no Ceará, com investimento inicial de R$ 50 bilhões, podendo chegar a R$ 200 bilhões em quatro fases até 2027.

Contudo, a geopolítica impõe limites. Bjorn Beam, ex-agente da CIA e diretor da Arcano Research, alerta que a aproximação com a China pode dificultar o acesso a investimentos dos EUA, que priorizam nações alinhadas à chamada Pax Silica (cooperação estratégica em semicondutores). O Brasil já sentiu a pressão: em 2025, durante o governo Biden, o país foi enquadrado em uma categoria intermediária de acesso a chips avançados, com limites de capacidade computacional, embora Trump tenha suspendido algumas dessas exigências posteriormente.

Apesar da ofensiva chinesa, os EUA mantêm a contraofensiva financeira. A Microsoft e a AWS anunciaram investimentos de R$ 14,7 bilhões e R$ 10,1 bilhões, respectivamente, para expandir centros de dados até 2027 e 2034. A Nvidia também investe R$ 1 bilhão em supercomputação no Rio Grande do Norte, enquanto a USA Rare Earth prevê aportar US$ 2,8 bilhões (R$ 15,3 bilhões) na mineradora Serra Verde, em Goiás, evidenciando que o interesse americano vai além do software, alcançando a base da cadeia produtiva: os minerais estratégicos.

Para a economista Keyu Jin, da Universidade de Hong Kong, a verdadeira mudança reside nos modelos de licença. A oferta chinesa de modelos de IA abertos pode permitir que países emergentes como o Brasil desenvolvam competências internas e adaptem ferramentas sem a transferência total de dados para servidores estrangeiros, criando uma camada de soberania digital. O Brasil, portanto, posiciona-se como um pivô: busca a eficiência de custo chinesa e a robustez tecnológica americana, tentando evitar que a dependência de um lado se torne a vulnerabilidade do outro.