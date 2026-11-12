Pobres contra ricos em Antália: exigência por fundos perdidos gerou tensão sem volta na cúpula

Financiamento climático e transição energética dominam debates na COP31

A 31.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP31), que decorre em Antalya, na Turquia, é marcada por profundas divergências quanto ao ritmo da transição energética e aos mecanismos de financiamento climático. O evento reúne cerca de 200 países com o objectivo de converter compromissos climáticos em acções concretas e mobilizar recursos para mitigar os efeitos das alterações climáticas.

Photo: Pravda.Ru by Виктор Бушуев is licensed under Все права защищены РАСХОДЫ НА АДАПТАЦИЮ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

Conflito entre Norte e Sul Global

O debate central opõe as nações em desenvolvimento aos países industrializados. As nações do Sul Global exigem o cumprimento das promessas de financiamento e defendem que os recursos sejam disponibilizados a fundo perdido, para evitar o agravamento dos níveis de endividamento público através de empréstimos.

Em contrapartida, os países desenvolvidos sustentam que as economias emergentes — especificamente China, Índia, Rússia, África do Sul e Brasil — devem também assumir responsabilidades financeiras no combate às alterações climáticas.

Ritmo de abandono dos combustíveis fósseis

A transição energética constitui outro ponto de fricção. Enquanto parte dos delegados defende a fixação de prazos rígidos para o fim do uso de petróleo, carvão e gás natural, os principais produtores de combustíveis fósseis resistem a datas fixas, argumentando que cada região deve determinar o seu próprio ritmo de transição.

A estrutura organizativa desta edição é inédita, sendo a Turquia a anfitriã do evento e a Austrália a entidade líder nas negociações diplomáticas. Nota-se, ainda, a ausência dos Estados Unidos, marcando a segunda ocasião consecutiva em que o país não participa num evento internacional de alto nível.