A 31.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP31), que decorre em Antalya, na Turquia, é marcada por profundas divergências quanto ao ritmo da transição energética e aos mecanismos de financiamento climático. O evento reúne cerca de 200 países com o objectivo de converter compromissos climáticos em acções concretas e mobilizar recursos para mitigar os efeitos das alterações climáticas.
O debate central opõe as nações em desenvolvimento aos países industrializados. As nações do Sul Global exigem o cumprimento das promessas de financiamento e defendem que os recursos sejam disponibilizados a fundo perdido, para evitar o agravamento dos níveis de endividamento público através de empréstimos.
Em contrapartida, os países desenvolvidos sustentam que as economias emergentes — especificamente China, Índia, Rússia, África do Sul e Brasil — devem também assumir responsabilidades financeiras no combate às alterações climáticas.
A transição energética constitui outro ponto de fricção. Enquanto parte dos delegados defende a fixação de prazos rígidos para o fim do uso de petróleo, carvão e gás natural, os principais produtores de combustíveis fósseis resistem a datas fixas, argumentando que cada região deve determinar o seu próprio ritmo de transição.
A estrutura organizativa desta edição é inédita, sendo a Turquia a anfitriã do evento e a Austrália a entidade líder nas negociações diplomáticas. Nota-se, ainda, a ausência dos Estados Unidos, marcando a segunda ocasião consecutiva em que o país não participa num evento internacional de alto nível.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A técnica substitui a cobertura total pela integração de microfios clareados, mantendo a transição gradual e a porosidade específica da fibra.