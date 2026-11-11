Kaspersky estende prazo para triplicar faturamento na América Latina

A Kaspersky revisou o cronograma de expansão na América Latina, ajustando a meta de crescimento do faturamento para se adequar à instabilidade política e econômica da região. O plano original previa triplicar a receita em quatro anos; agora, a empresa projeta atingir esse mesmo volume, mas em um prazo estendido para cinco anos.

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Segundo Claudio Martinelli, diretor-geral da Kaspersky para as Américas, em entrevista ao InfoMoney, a recalibração foi necessária devido a turbulências eleitorais e crises institucionais no Brasil, México, Colômbia, Argentina e Paraguai. Esse cenário de incerteza impactou diretamente a liberação de orçamentos de compras públicas e investimentos de grandes organizações.

Apesar do ajuste no ritmo, a estratégia global da companhia, sediada na Rússia, prioriza os mercados emergentes do "Sul Global". Martinelli afirma que a Kaspersky está redirecionando investimentos que originalmente seriam destinados aos Estados Unidos e à Europa para a América Latina, baseando-se no tamanho do mercado brasileiro e no avanço da digitalização da economia local.

O peso do Brasil na operação regional cresceu: em 2026, o país passou a representar 45% da receita da empresa na América Latina, superando os 40% registrados no ano anterior. Para sustentar esse volume, a subsidiária brasileira concluiu investimentos em infraestrutura física, dobrando o tamanho do seu escritório, além de reforçar as equipes de marketing e operação.

Estrutura de Capital Humano

Atualmente, a operação latino-americana soma 175 colaboradores, com a expectativa de chegar a 200 profissionais no início de 2027. No Brasil, a equipe conta com 105 pessoas, das quais 30 são dedicadas exclusivamente ao mercado nacional.

Mudança no Modelo de Consumo: De CAPEX para OPEX

Um ponto relevante destacado por Martinelli é a alteração no comportamento de contratação de cibersegurança. Devido aos juros elevados, as empresas migraram de contratos anuais ou plurianuais (investimentos de capital) para pagamentos mensais recorrentes, tratando a segurança digital como custo operacional (OPEX). Segundo o executivo, essa mudança não reduziu a demanda ou a receita total, mas pulverizou a entrada de caixa, substituindo grandes aportes únicos por fluxos menores e constantes.

Riscos para 2027: A Reforma Tributária

Para o próximo ciclo, a principal variável de risco não é a tributação direta da Kaspersky — que, por ser uma empresa de software sem produtos físicos, possui um regime vantajoso -, mas sim o impacto da reforma tributária no fluxo de caixa de seus clientes. A preocupação é que a nova carga tributária reduza a capacidade de investimento das empresas em tecnologia.

Mesmo com a cautela, a Kaspersky aposta que a sofisticação dos ataques cibernéticos e a digitalização forçada das operações manterão a segurança digital como item estratégico e indispensável nos orçamentos corporativos da região.