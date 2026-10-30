Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer

A lógica dominante na indústria aeronáutica sugere que a economia de combustível de um jato regional é determinada quase exclusivamente pela eficiência de suas turbinas. O caso do Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) revela, contudo, uma engenharia inversa: a compensação de limitações da instalação propulsora SaM146 foi alcançada não por um motor maior, mas pela geometria do plano de voo. A chave do sistema de produção desse avião não reside no eixo de propulsão, mas na superfície aerodinâmica.

Photo: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Sukhoi Superjet 100-95LR, Gazpromavia, RA-89020. Rear View. 2017-06-02

Alexandre Dolotovsky, vice-diretor executivo da JSC Yakovlev, detalhou essa arquitetura em entrevista ao podcast do MAI (Universidade Estatal de Aviação da Rússia). Ele identificou o alto alongamento da asa como o componente crítico que define a viabilidade econômica da aeronave, transformando uma restrição de projeto em vantagem competitiva sobre o Embraer 190.

Geometria como motor de eficiência

O diferencial físico central do SSJ100 é o alongamento da asa, que se aproxima de 10. Esse índice é incomum em aeronaves regionais e típico de cargueiros ou jatos de longo curso, como o Il-96. Do ponto de vista do fluxo de trabalho produtivo, essa configuração reduz o arrasto indutivo. Ao estender a envergadura e estreitar a corda, a intensidade dos vórtices nas pontas diminui. O resultado direto é a redução da tração necessária para manter a velocidade de cruzeiro, o que converte diretamente em menor consumo de querosene de aviação.

Os dados técnicos apresentados por Dolotovsky indicam que essa solução aerodinâmica permite ao SSJ100 consumir entre 5% e 7% menos combustível em comparação com seu concorrente direto, o Embraer 190. Esse desempenho é obtido mesmo contra a intuição teórica, que favoreceria o modelo brasileiro por possuir uma fuselagem mais estreita, tradicionalmente associada a menor arrasto de forma.

Perfis supersônicos e estabilidade em cruzeiro

Para manter essa eficiência em velocidades de cruzeiro (número de Mach 0,78 a 0,79), os engenheiros implementaram perfis de asa supersônicos de quinta geração. O desenvolvimento foi realizado em colaboração com o TsAGI (Instituto Central de Aerohidrodinâmica), utilizando modelagem 3D avançada.

Essa tecnologia impede a degradação brusca do coeficiente de sustentação e do arrasto quando o fluxo local sobre a asa se aproxima da velocidade do som. O benefício operacional é a estabilidade do consumo de combustível nos regimes de voo que representam 90% do tempo total de operação da aeronave, eliminando picos de desperdício energético em velocidades críticas.

Sharklets e adaptação a restrições operacionais

Uma evolução posterior no sistema foi a introdução de winglets ou "sharklets" em 2019. Esses dispositivos nas pontas da asa serviram a dois propósitos: atender aos rígidos requisitos de manobrável do Aeroporto de Londres City e otimizar ainda mais a aerodinâmica.

A implementação desses elementos resultou em um ganho adicional de aproximadamente 4% na eficiência de combustível. Além disso, aumentou a envergadura efetiva da asa sem aumentar proporcionalmente o peso estrutural, melhorando simultaneamente as características de decolagem e pouso. Trata-se de uma otimização de insumos que maximiza a saída útil da estrutura existente.

A restrição do eixo e a escolha do sistema

A decisão de manter o motor SaM146, com um grau de derivação de 4,43 (inferior às tendências modernas de turbinas de alto bypass), foi uma escolha sistêmica. Aumentar o grau de derivação exigiria um diâmetro de ventilador significativamente maior. Para uma aeronave regional com asas montadas na parte inferior da fuselagem, isso forçaria a redesenho completo do trem de pouso e da estrutura do plano de voo, aumentando o peso total da máquina e anulando os ganhos de eficiência.

Em vez de buscar o máximo desempenho do componente individual (o motor), os construtores criaram um sistema equilibrado onde a excelência do plano de voo compensa as características médias da propulsão. Essa abordagem permitiu ao SSJ100 atender aos padrões internacionais de ruído (Capítulo 14 da OACI) sem recorrer a instalações propulsoras gigantes e pesadas, que seriam exigidas por outras arquiteturas.

O SSJ100 demonstra que a produtividade final de um sistema complexo não é a soma das eficiências de suas partes, mas o resultado da sinergia entre elas. A capacidade de produção eficiente aqui não depende da potência bruta, mas da precisão aerodinâmica e da integração funcional entre insumos de diferentes naturezas.