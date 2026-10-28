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Dmitriy Sokolov

Diáspora portuguesa é hoje maior do que nas décadas de 60 e 70

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A memória coletiva de Portugal ainda guarda a imagem das décadas de 60 e 70 como o auge da emigração: as malas de cartão, a partida "a salto" para França e o esvaziamento sistemático do interior. Em 1970, no pico desse fenómeno, mais de 180 mil portugueses abandonaram o país. No entanto, os números atuais revelam que a diáspora é hoje maior do que naquela época. Enquanto em 1970 viviam no estrangeiro cerca de 1,28 milhões de pessoas nascidas em Portugal (dados do Banco Mundial compilados pelo Observatório da Emigração), as estimativas das Nações Unidas apontam agora para 1,8 milhões — o que representa 17% da população residente. Na União Europeia, apenas a Roménia, a Croácia e a Bulgária apresentam proporções superiores.

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Photo: Wikimedia Commons by Adrian Pingstone is licensed under Public domain
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A questão central não é apenas quantos partem, mas quem consegue ficar e sob que condições. Rui Pena Pires e a equipa do Observatório da Emigração identificam que o fluxo de saída intensificou-se com a estagnação económica do início do século, tendo disparado durante a austeridade entre 2011 e 2014. Portugal permanece numa periferia europeia onde a livre circulação permite fugir não apenas de salários baixos, mas de um horizonte profissional bloqueado e da falta de perspetivas de progressão na carreira.

Contudo, há um fator estrutural que se tornou o principal motor da expulsão: a habitação. O acesso a uma casa digna deixou de ser um direito formal para se tornar um luxo financeiramente inalcançável para grande parte da população. Segundo o Banco de Portugal, a renda mediana consumiu 36% do rendimento mediano das famílias em 2019, subindo para 47% em 2025. Em Lisboa, este peso chega aos 72% e no Porto aos 66%, superando largamente o limite de 40% que a própria instituição define como sobrecarga financeira. O Eurostat sublinha a gravidade da situação: entre 2015 e 2025, os preços da habitação subiram 180%, a segunda maior subida da UE.

O impacto real desta crise reflete-se na impossibilidade de autonomia dos jovens. De acordo com a Tradingpedia (2026), o custo de um T1 no centro de Lisboa equivale a praticamente um salário médio líquido mensal — o pior rácio de 127 cidades europeias analisadas. No Porto, o valor ultrapassa os 85%, enquanto em Essen, na Alemanha, esse custo representa menos de 20% do salário. O resultado concreto é o adiamento da emancipação: os jovens portugueses saem de casa dos pais, em média, aos 28,9 anos, contra os 26,2 da média europeia (Eurostat, 2024).

A precariedade financeira é a norma para quem inicia a vida ativa. Um inquérito da Fundação Francisco Manuel dos Santos (2021) revelou que 72% dos jovens ganhavam menos de 950 euros líquidos por mês. Para quem possui qualificações superiores, a habitação torna-se o fator decisivo. Um estudo da Federação Académica do Porto (2025) indica que 73% dos estudantes inquiridos — com maior incidência nos níveis de mestrado — consideram provável a emigração após os estudos. Para estes jovens, a escolha não reside na geografia interna do país, mas na alternativa entre permanecer no quarto de infância ou arrendar um T1 em Zurique ou no Luxemburgo.

A emigração contemporânea difere da do século passado. Já não é a miséria rural extrema ou a repressão política que empurra as pessoas para fora, mas a incapacidade do sistema económico de garantir que um salário permita pagar uma renda e construir um futuro.

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