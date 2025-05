Culpando o metabolismo? A ciência mostra que o problema é outro

Perder peso não depende do seu metabolismo: entenda o que realmente influencia

“Tenho metabolismo lento, por isso não emagreço.” Se você já ouviu — ou disse — essa frase, saiba que ela pode não ter base científica. Pesquisas recentes indicam que o metabolismo humano é muito mais estável do que se pensava e que outros fatores têm peso muito maior na dificuldade de perder gordura corporal.

Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Factsheet_metabolic_syndrome.jpg by Abduzhabborov ожирение

Um estudo publicado na revista Science revelou que, ao contrário do senso comum, o metabolismo se mantém praticamente constante entre os 20 e os 60 anos, variando muito menos do que se imaginava. Isso significa que culpar o “metabolismo lento” por não emagrecer pode ser um equívoco — e um bloqueio psicológico na adoção de hábitos reais de mudança.

Segundo a nutricionista Beatriz França, o maior determinante da perda de peso é o balanço energético: a relação entre o que você consome e o que você gasta. “As pessoas superestimam o impacto de ter um metabolismo ‘rápido’ e subestimam a quantidade de calorias que ingerem ao longo do dia, muitas vezes em lanches e bebidas”, explica.

Outro ponto importante é o nível de atividade física. Mesmo pequenas movimentações — como subir escadas ou caminhar mais durante o dia — acumulam gasto calórico relevante ao longo do tempo. O corpo também se adapta a dietas muito restritivas, reduzindo o gasto energético como forma de autopreservação, o que explica o chamado “efeito platô”.

Fatores hormonais, qualidade do sono, estresse crônico e até o ambiente em que se vive influenciam direta ou indiretamente no acúmulo de gordura e na resposta do organismo às tentativas de emagrecimento. O metabolismo entra nesse contexto como uma variável importante, mas não é um fator decisivo isoladamente.

Em vez de buscar pílulas “aceleradoras” ou dietas milagrosas, especialistas recomendam uma abordagem mais ampla: reeducação alimentar, constância no exercício, acompanhamento profissional e metas realistas. Em suma: não é sobre velocidade, mas sobre direção.

O metabolismo não é seu inimigo. Talvez o que precise mudar seja a forma como você encara a jornada.