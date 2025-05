Coma aveia todos os dias e surpreenda-se com o que acontece no seu corpo

Veja os efeitos da aveia no organismo quando consumida diariamente, segundo nutricionistas

Se você ainda não incluiu a aveia na sua rotina alimentar, talvez mude de ideia depois de saber o que ela pode fazer pelo seu corpo. Consumida diariamente, seja no café da manhã ou em receitas diversas, a aveia tem potencial para transformar a sua saúde de forma profunda e natural.

Photo: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Камышовая овсянка

Rica em fibras solúveis — especialmente a famosa beta-glucana — a aveia ajuda a reduzir os níveis de colesterol ruim (LDL) e melhora a saúde cardiovascular. Estudos mostram que incluir 40 a 60 gramas de aveia por dia pode ter um impacto direto na redução do risco de doenças cardíacas.

Outro benefício importante está no intestino: a aveia alimenta as bactérias boas da microbiota, promovendo o bom funcionamento intestinal e evitando episódios de constipação. Além disso, por ser um alimento de digestão lenta, ela garante maior saciedade, o que ajuda no controle de peso e na redução de picos glicêmicos — ideal para diabéticos ou quem busca uma dieta equilibrada.

A presença de vitaminas do complexo B, ferro, magnésio e zinco torna a aveia ainda mais completa. Esses nutrientes colaboram com o sistema imunológico, com o metabolismo e até com a saúde da pele. Não é à toa que muitos nutricionistas a consideram um "superalimento acessível".

O ideal é consumir a aveia na forma menos processada possível — como os flocos grossos ou a versão em grãos inteiros. E, claro, preferir combinações saudáveis: frutas, iogurte natural, castanhas e até receitas salgadas, como panquecas e mingaus proteicos.

Quer mais motivos? Segundo a revista EatingWell, consumir aveia diariamente pode até melhorar a qualidade do sono e a disposição ao longo do dia.

Simples, barata e poderosa: a aveia merece um lugar fixo no seu prato.