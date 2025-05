Seu gato traz “presentes”? Isso tem um significado secreto!

Especialistas explicam por que gatos levam animais mortos para os donos — e o que isso revela

Você acorda e encontra um passarinho (ou brinquedo) “presenteado” no tapete da sala. Se você tem um gato, já passou por isso. Mas o que exatamente o seu felino está tentando dizer quando deixa essas “ofertas” inesperadas?

Photo: commons.wikimedia.org by Валентина Кудратова, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Любимая Ася лучшая кошка

Longe de ser um gesto de afronta ou bizarrice, esse comportamento tem raízes profundas no instinto de caça e na estrutura social felina. Mesmo gatos domesticados mantêm parte do comportamento de seus ancestrais selvagens — e isso inclui a prática de compartilhar suas presas com os membros do grupo.

Um presente com intenções felinas

Segundo especialistas em comportamento animal, como a etóloga americana Jackson Galaxy, quando um gato traz uma presa morta (ou objeto favorito), ele está “ensinando a caçar” ou oferecendo comida àqueles que considera parte da sua família — ou seja, você.

Em outros casos, é um gesto de reconhecimento de vínculo. “É como se o gato dissesse: 'Você é importante para mim, aqui está algo que consegui'”, explica a veterinária comportamentalista Carla Bastos. Isso também acontece quando gatos trazem objetos não comestíveis, como meias ou brinquedos: é o símbolo que importa, não o valor.

O que fazer quando isso acontece?

A primeira dica: não brigue com o gato. Para ele, aquilo é um gesto de afeto, e reprimir pode gerar confusão. Em vez disso, agradeça e redirecione com carinho. Oferecer brinquedos que simulem caça (como penas e varinhas) pode satisfazer esse impulso de maneira segura e higiênica.

Um artigo publicado na National Geographic destaca que esse comportamento é mais comum em fêmeas, que na natureza teriam o papel de ensinar os filhotes a caçar.

No fundo, aquele “presente” inusitado é uma prova silenciosa de que, para seu gato, você faz parte da matilha dele — mesmo que ele nunca admita isso com um miado direto.