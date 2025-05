Sente que ficou para trás? Como lidar com a sensação de estar “atrasado” na vida

Psicólogos explicam como superar a sensação de que todos avançam — menos você

Você olha para os lados e sente que todo mundo está “andando”, menos você? Amigos com carreiras sólidas, filhos, casas próprias, viagens e conquistas — enquanto você se pergunta se está no caminho certo. Essa sensação de estar “atrasado na vida” é mais comum do que parece, especialmente em tempos de redes sociais e cobranças silenciosas. Mas ela pode ser enfrentada — e ressignificada.

Photo: commons.wikimedia.org by Tanya Dedyukhina, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Одиночество

A origem do sentimento de atraso

Vivemos em uma cultura que valoriza marcos: formar-se aos 25, casar aos 30, estabilizar-se aos 35. Quando nossa trajetória não segue essa cartilha, surge a comparação. Com ela, vem a culpa, o medo de ter “perdido o tempo” e a frustração por não ter alcançado metas pré-estabelecidas — muitas vezes, nem por nós mesmos.

Redes sociais intensificam isso. As vitórias dos outros são postadas em tempo real, editadas e emolduradas para parecer perfeitas. O que não se vê são as dúvidas, as pausas, os fracassos. Comparar seu bastidor com o palco alheio é injusto — e paralisante.

Você está mesmo atrasado — ou apenas no seu tempo?

Cada pessoa tem uma trajetória única, com ritmos e ciclos diferentes. Às vezes, o que parece estagnação é, na verdade, um período de incubação: reflexões, redefinições, pausas estratégicas. Crescer nem sempre é visível. Muitas vezes, amadurecer exige parar antes de seguir adiante.

Além disso, não existe um “relógio universal” da vida. Algumas pessoas descobrem seu propósito aos 20, outras aos 50. O importante é não se deixar guiar por pressões externas que não dialogam com sua verdade interna.

Como enfrentar essa sensação

Reavalie suas metas: elas ainda fazem sentido para você ou foram herdadas de expectativas alheias?

elas ainda fazem sentido para você ou foram herdadas de expectativas alheias? Pratique a gratidão: reconheça as conquistas que já teve, mesmo que pequenas ou não convencionais.

reconheça as conquistas que já teve, mesmo que pequenas ou não convencionais. Reduza o consumo comparativo: limite o tempo em redes sociais e siga pessoas que inspiram, não que pressionam.

limite o tempo em redes sociais e siga pessoas que inspiram, não que pressionam. Busque autoconhecimento: terapia, leitura e escrita podem ajudar a entender onde você está e onde realmente quer chegar.

terapia, leitura e escrita podem ajudar a entender onde você está e onde realmente quer chegar. Celebre seu ritmo: a vida não é uma corrida. Ela é feita de estações — e todas têm valor.

Conclusão

Sentir-se “atrasado” é, muitas vezes, sinal de que você está prestando atenção à própria jornada — e isso já é um passo de consciência. Em vez de correr para alcançar os outros, que tal caminhar em direção ao que realmente faz sentido para você? O tempo que vale é o seu.