Por que todo mundo está tomando água morna de manhã?

Beber água morna em jejum se torna tendência por seus benefícios à saúde

Você já deve ter ouvido alguém dizer que começa o dia com um copo de água morna. O que antes parecia um costume isolado agora virou tendência mundial, com celebridades, influenciadores e entusiastas do bem-estar defendendo a prática como um ritual matinal indispensável. Mas afinal, por que beber água morna logo ao acordar se tornou tão popular?

Origem do hábito e tradição milenar

A prática de beber água morna pela manhã não é nova — ela tem raízes nas medicinas tradicionais do Oriente, especialmente na Ayurveda, sistema indiano que prega a harmonia entre corpo e mente. Segundo essa filosofia, a água morna ajuda a “acordar” o sistema digestivo, remover toxinas acumuladas durante a noite e equilibrar os doshas, energias que regulam o funcionamento do corpo.

No Japão, também é comum o consumo de água ao acordar, como parte de rotinas de purificação e prevenção de doenças. A ciência moderna tem investigado os possíveis benefícios por trás desses hábitos antigos.

Quais os benefícios reais?

Embora muitas alegações sobre os efeitos milagrosos da água morna sejam exageradas, alguns efeitos positivos são comprovados ou plausíveis:

Ativação do sistema digestivo: a temperatura morna pode estimular os movimentos intestinais e facilitar a digestão, especialmente se combinada com jejum.

a temperatura morna pode estimular os movimentos intestinais e facilitar a digestão, especialmente se combinada com jejum. Melhor hidratação: ao acordar, o corpo está desidratado. A água morna é absorvida mais facilmente, ajudando a restabelecer o equilíbrio hídrico.

ao acordar, o corpo está desidratado. A água morna é absorvida mais facilmente, ajudando a restabelecer o equilíbrio hídrico. Auxílio à desintoxicação: ainda que o termo “detox” seja usado de forma ampla, a água morna pode ajudar na eliminação natural de toxinas pelos rins e intestinos.

ainda que o termo “detox” seja usado de forma ampla, a água morna pode ajudar na eliminação natural de toxinas pelos rins e intestinos. Estímulo ao metabolismo: algumas evidências sugerem que a ingestão de água ao acordar ativa o metabolismo, podendo até contribuir com estratégias de emagrecimento.

Mitos populares

Apesar dos benefícios, é importante separar ciência de exageros. Água morna não “derrete gordura” nem substitui exercícios ou alimentação balanceada. Também não é verdade que ela “cura” doenças por si só. No entanto, como parte de uma rotina saudável, ela pode, sim, ter um papel positivo.

Como adotar o hábito

O ideal é beber entre 200 ml e 500 ml de água morna (temperatura entre 37 °C e 45 °C) logo ao acordar, em jejum, antes de qualquer outro alimento. Algumas pessoas adicionam limão, gengibre ou cúrcuma para potencializar os efeitos — o que pode ser benéfico, desde que não haja contraindicações individuais.

Conclusão: beber água morna de manhã pode parecer simples, mas esse pequeno gesto pode gerar grandes efeitos ao longo do tempo. Como toda tendência de bem-estar, o segredo está na constância, na moderação e na integração com outros hábitos saudáveis.