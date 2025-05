Café da manhã pode prejudicar seu fígado?

Estudos indicam que horário do café da manhã afeta a saúde do fígado

Sempre ouvimos que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Mas, e se ele pudesse também causar danos ao seu fígado? Pesquisas recentes apontam que o horário em que comemos pela manhã — e o que comemos — pode ter impacto direto na saúde hepática.

Photo: commons.wikimedia.org by Русский завтрак, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Завтрак

O relógio interno do fígado

Nosso corpo segue um ciclo chamado ritmo circadiano, que regula funções como o sono, a digestão e o metabolismo. O fígado, que desempenha papel central na filtragem do sangue e no processamento de nutrientes, também funciona segundo esse ritmo. Quando comemos fora dos horários mais apropriados, especialmente muito cedo ou muito tarde, forçamos o fígado a trabalhar fora de seu “turno ideal”, o que pode causar desequilíbrios metabólicos.

Comer cedo demais ou pular o café?

De acordo com estudos publicados em revistas científicas como Cell Metabolism, ingerir alimentos imediatamente ao acordar — principalmente antes do nascer do sol — pode ativar enzimas hepáticas de forma precoce e descoordenada. Por outro lado, adiar ou pular o café da manhã também tem riscos, podendo levar à resistência à insulina e ao acúmulo de gordura no fígado.

Além do horário, o tipo de alimento ingerido importa. Opções ricas em açúcares refinados, gorduras saturadas e ultraprocessados comuns em cafés da manhã industrializados aumentam o risco de inflamação hepática e esteatose (fígado gorduroso).

Como proteger sua saúde hepática

Especialistas recomendam tomar o café da manhã entre 7h e 9h da manhã, alinhado com a luz natural do dia. Prefira alimentos leves e nutritivos: frutas, ovos, cereais integrais, oleaginosas e boas fontes de proteína.

Evitar excessos e respeitar o ritmo do corpo é o segredo para manter o fígado funcionando de forma saudável.

Conclusão: o café da manhã é, sim, importante — mas o horário e a qualidade dos alimentos ingeridos fazem toda a diferença para o bem-estar do seu fígado.