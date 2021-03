Mais de 13 milhões de chilenos estão em quarentena

Santiago do Chile, (Prensa Latina) Um pouco mais de 13,7 milhões dos 19 milhões de habitantes do Chile estão hoje em quarentena, devido ao aumento dos casos de Covid-19 neste país sul-americano.

Nesta quinta-feira às 05h00, horário local, 49 outros municípios do país entraram em quarentena, que se somam aos que já estão com esta medida de confinamento extremo, sob os quais já são as maiores cidades, incluindo grande parte da capital.

Outros municípios, embora não estejam em quarentena, também estão se afastando do já questionado plano Passo a Passo do governo, implementado há meses para facilitar um retorno gradual à normalidade, mas que em meio à segunda onda da pandemia não poucos especialistas acreditam ser sem objetivo.

Para enfrentar a pandemia, que está em plena segunda vaga, a Subsecretária de Saúde Paula Daza anunciou na última terça-feira medidas ainda mais drásticas, com a eliminação nos fins de semana nos territórios em quarentena das licenças para sair para comprar alimentos ou medicamentos, que só podem ser comprados por entrega ao domicílio.

Daza disse que estas restrições são necessárias porque 'estamos vivendo uma situação muito complexa em nosso país (...) precisamos controlar a pandemia e para isso precisamos reduzir a mobilidade'.

No entanto, tal medida gerou uma forte controvérsia porque milhões de chilenos não têm a possibilidade ou a prática de acessar a internet ou fazer pagamentos eletrônicos, de modo que finalmente foi decidido que a suspensão das licenças será apenas no próximo fim de semana.

O reforço dos confinamentos ocorre quando o país informa diariamente mais de seis mil novos casos de Covid-19 e cerca de uma centena de mortes devido ao coronavírus SARS-CoV-2.

Somente nos últimos dias esses indicadores diminuíram, mas como resultado de menos testes PCR, como sempre acontece aos sábados e domingos, e espera-se que nesta quinta-feira o relatório oficial mostre novamente números crescentes.

Outros indicadores que mostram o aumento da pandemia é o aumento constante do número de pessoas doentes com capacidade de infectar outras, que está próximo de 40 mil, enquanto a disponibilidade de leitos de terapia intensiva em todo o país se tornou crítica.

https://patrialatina.com.br/mais-de-13-milhoes-de-chilenos-estao-em-quarentena/