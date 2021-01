Situação epidemiológica estável na Sérvia devido à Covid-19

Belgrado, 18 jan (Prensa Latina) Autoridades de saúde sérvias relataram estabilidade na situação epidemiológica hoje, mas alertaram para os perigos latentes da presença do vírus SARS-CoV-2 na população e do número ainda elevado de novos casos e mortes diárias.

O Ministério da Saúde confirmou 1.578 novas infecções em 9.404 exames realizados, além de 21 pacientes que morreram nas últimas 24 horas.



Já são 375 mil e 111 casos positivos registrados em dois milhões 485 mil 591 pessoas submetidas a exames desde 6 de março, quando foram detectados os primeiros casos, e o número de mortes subiu para três mil 771.



O comunicado diário indicava que a ocupação hospitalar vai diminuindo gradativamente e hoje são 5.214 internados, destes 182 em terapia intensiva e assistidos com respiradores externos, tendência que se mantém até agora neste mês.



A imunologista Srdja Jankovic anunciou que amanhã haverá uma reunião do Estado-Maior da Crise (EMC) para combater o Covid-19, a situação será analisada e qualquer mudança será então decidida.



Em declarações à televisão pública RTS, confirmou que nem os epidemiologistas nem os da sua especialidade são, por ora, a favor de qualquer atenuação do regime de medidas restritivas porque permanece o potencial de expansão da epidemia.



Ele acrescentou que isso é evidenciado pelo número ainda elevado de novas infecções diárias, hospitais sem descongestionamento e um número significativo de óbitos diários.



Neste contexto, a Primeira-Ministra, Ana Brnabic, anunciou hoje que o programa de imunização em massa arranca amanhã, visto que o país conta com 1.400.000 doses de vacinas de três produtores distintos: Pfizer-BioNTech (Estados Unidos-Alemanha) , Sputnik V (Rússia) e Sinopharm (China).



De acordo com as suas declarações nesta ocasião, será dada prioridade aos trabalhadores da educação, ao Ministério do Interior, ao Exército sérvio e aos jornalistas, em primeiro lugar aos repórteres que trabalham no terreno.



