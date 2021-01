Dois terços dos iemenitas sem acesso a água potável

O Comité Internacional da Cruz Vermelha no Iémen alertou para a falta de acesso a água potável e serviços básicos de saúde no Iémen, há 6 anos submetido a uma guerra de agressão liderada pela Arábia Saudita.

e não ter conseguido alcançar os objectivos declarados de suprimir a resistência do movimento Huti Ansarullah e recolocar no poder o antigo presidente Abd Rabbuh Mansur Hadi, aliado de Riade, a coligação liderada pelos sauditas prossegue a guerra, continuando a fazer baixas entre a população civil, incluindo crianças.

Em Novembro último, a Organização das Nações Unidas (ONU) revelou que 233 mil pessoas tinham morrido no Iémen directamente devido à guerra de agressão imposta ao país ou por razões associadas ao conflito, sublinhando a importância de um cessar-fogo e classificando o número de vítimas como «infeliz e inaceitável».

Crise humanitária e falta de fundos para programas de ajuda

Ainda de acordo com agências da ONU, quase 80% da população iemenita (24 milhões de pessoas) dependem de alguma forma de ajuda. As crianças, que se situam entre os grupos mais vulneráveis, estão a apresentar níveis mais elevados de má-mutrição aguda «desde que a guerra começou».

Lise Grande, coordenadora humanitária da ONU para o Iémen, alertou que «o Iémen está à beira de uma crise de segurança alimentar catastrófica» e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) sublinhou a importância de tomar medidas urgentes para travar o sofrimento, estimando que, de outro modo, vai aumentar o número de crianças a sofrer de má-nutrição aguda.

Em Junho do ano passado, as agências da ONU lançaram o alerta para a situação de subfinanciamento em que se encontravam, destacando que esse facto iria empurrar mais crianças iemenitas para a fome. Em meados de Outubro, as agências informaram que apenas tinham recebido 1,43 mil milhões de dólares dos 3,2 mil milhões que eram necessários, em 2020, para financiar os projectos de ajuda humanitária no Iémen.

De acordo com a Al Mayadeen, pelo menos 37 programas internacionais de ajuda ao Iémen foram suspensos por falta de verbas e a ONU estima que as equipas de resposta rápida deixem de cumprir as suas tarefas, nos vários distritos do país árabe, devido à falta de fundos.

