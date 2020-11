OIT prevê mais perdas de empregos devido à Covid-19

Genebra, 8 nov (Prensa Latina) Estimativas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) indicam que no último trimestre deste ano vão desaparecer mais 245 milhões de empregos de tempo integral, devido ao impacto da atual pandemia Covid-19. 19.

De acordo com essas previsões, esse número representa uma perda mundial de jornada de trabalho de 8,6 por cento no quarto trimestre de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019.



Uma das razões para esta revisão em alta é que os trabalhadores nas economias em desenvolvimento e emergentes, particularmente no setor informal, foram muito mais afetados do que em crises anteriores, disse a OIT.



Essa agência das Nações Unidas também destacou que o declínio do emprego é atribuído em maior medida ao grau de inatividade do que ao nível de desemprego, o que tem amplas consequências em termos de adoção de políticas.



Embora muitas medidas restritivas em relação ao encerramento de locais de trabalho sejam atualmente aplicadas de forma mais flexível, persistem grandes diferenças a este respeito, dependendo da região em questão.



De acordo com estatísticas da OIT, 94 por cento dos trabalhadores residem em países onde algum tipo de restrição e confinamento continua a ser aplicado devido à propagação de infecções do novo coronavírus SARS-Cov2, que afeta locais de trabalho e 32 por cento em nações onde o fechamento de todos os empregos, exceto os essenciais, foi estabelecido.



Outros dados indicam que a renda mundial do trabalho diminuiu cerca de 10,7%, ou 3,5 trilhões de dólares nos primeiros três trimestres de 2020, em comparação com o mesmo período 2019, número que não inclui os efeitos das medidas adotadas para sustentar o nível de remuneração.



Nesse sentido, o Diretor-Geral da OIT, Guy Ryder, destacou que 'ao mesmo tempo que se redobram os esforços para derrotar a pandemia, medidas em escala devem ser adotadas o quanto antes para mitigar seus efeitos nos níveis econômico, social e econômico, emprego e, em particular, promover o emprego e a atividade empresarial para garantir rendimentos'.



