Morre ex-presidente do Uruguai Tabaré Vázquez

Montevidéu, 6 dez (Prensa Latina) O ex-presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, morreu hoje cedo em sua casa, onde estava convalescendo de um câncer de pulmão detectado em seu segundo mandato, em agosto de 2019.

Ao relatar oficialmente a morte, a Presidência da Frente Ampla declarou que 'com sua saída, o Uruguai perde um cientista notável e um bom cidadão, no sistema político um protagonista central nas últimas três décadas, e a Frente Amplio perde um camarada cuja liderança honra e se compromete a segui-la adiante'.



O Presidente Honorário da força de esquerda foi o primeiro de suas fileiras a vencer as eleições para o Município de Montevidéu, e o chefe do país em 2005-2010 e novamente em 2015-2020.



Em consideração às medidas sanitárias em vigor aqui para controlar a pandemia Covid-19 e ao respeito à vontade expressa pela família de Tabaré Vázquez, não haverá velório e o ato do enterro será privado.



A nota da formação política valoriza os sentimentos de simpatia dos cidadãos uruguaios em geral e da Frente Amplio em particular e os convida a acompanhar a procissão que sairá do Município de Montevidéu de suas casas e através da mídia à tarde.



Solicita também que seja despedido em casa com cinco minutos de aplausos e com o tema Defender la Alegría, de Mario Benedetti, na versão musical de Joan Manuel Serrat.



Foto: By Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr - Agência Brasil, CC BY 3.0 br, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3801693

