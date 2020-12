Todo mundo estava errado sobre Trump

Por Caitlin Johnstone

23 de dezembro de 2020 "Information Clearing House" - Após semanas de especulações e esperanças desesperadas de que Donald Trump possa estar se preparando para perdoar o denunciante da NSA Edward Snowden e/ou o fundador do WikiLeaks Julian Assange antes de deixar o cargo em 20 de janeiro, o que a última rodada de perdões presidenciais entregou é o mais longe possível disso.

"Em uma audaciosa rodada de perdões pré-Natal, o presidente Trump concedeu clemência na terça-feira a duas pessoas condenadas no inquérito do conselho especial sobre a Rússia, quatro guardas da Blackwater condenados pelo assassinato de civis iraquianos e três ex-membros republicanos corruptos do Congresso", informao New York Times.

Eu provavelmente não preciso dizer isso aos meus leitores regulares, mas um perdão trump para Assange e Snowden quase certamente não está nas cartas. Trump não fez nada além de proteger o status quo imperial o tempo todo em que esteve no cargo e um perdão para qualquer um desses heroicos defensores da transparência do governo seria um desvio de seus padrões estabelecidos, diferente de tudo o que ele já demonstrou enquanto estava no cargo. É bom pressionar os políticos a fazer a coisa certa mesmo quando provavelmente não farão, mas é uma aposta segura que ele não fará.

Todo o mandato de Trump revelou que praticamente todos, em todo o espectro político dos EUA, estavam errados sobre ele. E é uma prova do poder das câmaras de eco da mídia que, na maioria das vezes, permanecem tão erradas sobre ele como eram há quatro anos.

Até hoje, mesmo depois de quatro anos de evidências em contrário, os partidários de Trump ainda acreditam que seu presidente vem terminando as guerras, drenando o pântano e lutando contra o Estado Profundo. Eles acreditam que ele está lutando contra o Estado Profundo mesmo depois que ele aprisionou Assange. Eles acreditam que ele está terminando as guerras, mesmo quando ele aumentou as agressões da Guerra Fria contra a Rússia, matou dezenas de milhares de venezuelanos com sanções de fome, vetou as tentativas de salvar o Iêmen do genocídio apoiado pelos EUA, está trabalhando para fomentar a guerra civil no Irã usando sanções de fome e operações da CIA com o objetivo declarado de efetivar a mudança de regime, ocupado campos de petróleo sírios com o objetivo de impedir a reconstrução da Síria, aumentar consideravelmente o número de tropas no Oriente Médio e em outros lugares, aumentar consideravelmente o número de bombas lançadas por dia da administração anterior, matando um número recorde de civise reduzindo a responsabilização militar por esses ataques aéreos. Eles acreditam que ele está drenando o pântano depois de embalar seu armário com monstros do pântano.

Até hoje, mesmo após quatro anos de evidências em contrário, os liberais ainda estão convencidos de que Trump é um servo da Rússia que passou seu mandato avançando os interesses de Vladimir Putin. Eles acreditam nisso, mesmo que ele esteja destruindo tratados com a Rússia, bombardeando o governo sírio e armando a Ucrânia (ambos os quais Obama se recusou a fazer), muitas sanções e muitas outras escaladas diretamente contra os interesses e a segurança da Rússia.

Até hoje, mesmo depois de quatro anos de evidências em contrário, muitos à esquerda ainda continuam suas frequentes alegações de que Trump é um presidente exclusivamente fascista ou hitlerista, apesar de ele ter muito menos deportações do que Obama tinha. E apesar do fato de que ele vai com absoluta certeza deixar o cargo em 20 de janeiro depois de perder uma eleição.

Todos os lados fingiram que Trump era um desvio radical da norma, assim como Trump, quando tudo o que ele realmente fez durante todo o seu tempo no cargo foi proteger o status quo, assim como seus antecessores fizeram. Como o escritor e ativista Sam Husseini disse recentemente : "Trump é o polegar opositor do estabelecimento. Ele parece que está do lado oposto, mas ele só ajuda a agarrar mais.

Depois de quatro anos, todos - esquerda, direita e centro - provaram estar errados sobre Trump. Ele não era nem um monstro exclusivamente maligno (ele era indiscutivelmente nem tão ruim quanto Bush), nem um herói populista drenando o pântano e lutando pelo homem comum contra o Estado Profundo.

Na verdade, o mandato de Trump estabeleceu claramente o que ele realmente era esse tempo todo: ele era um presidente dos EUA. Melhor do que alguns, pior do que outros, mas também profundamente terrível em todo o mundo desde que ele voluntariamente serviu como o rosto da força mais maligna e destrutiva da Terra, ou seja, o governo dos Estados Unidos. Ele era o mesmo tipo de monstro que seus antecessores.

Trump foi um presidente dos EUA de depravação bastante mediana, com uma sobreposição verdadeiramente maciça de narrativa amontoada em cima dele pela mídia partidária de todos os lados. Na verdade, ele era praticamente o que você ganharia se pegasse qualquer boomer americano que gritasse com Obama na TV, o fizesse rico, e depois o fizesse presidente.

Isso é o que Trump é e tem sido. Nada mais extraordinário do que isso. É apenas a eficácia das câmaras de eco e a tendência humana de priorizar a narrativa sobre dados factuais que impedem mais pessoas de ver isso.

E agora ele está partindo, com seus crimes imaginários ainda mantidos como reais e seus crimes reais completamente ignorados. A humanidade não será capaz de criar um mundo saudável até encontrarmos uma maneira de transcender nossa relação insalubre e delirante com a narrativa mental que tão facilmente obscurece nossa perspectiva do que realmente está acontecendo.

