Covid-19 gera mudanças no comportamento de crianças no Brasil

Brasília, 28 de setembro (Prensa Latina) A pandemia da Covid-19 causou mudanças no comportamento das crianças no Brasil, segundo levantamento estimado por nove entre 10 pediatras que alertavam sobre sinais de ansiedade e depressão em bebês.

O questionário online, realizado em todo o país entre 20 de julho e 16 de agosto, entrevistou 1.525 profissionais, sendo 951 jovens médicos e 574 ginecologistas e obstetras.



A investigação da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) revelou que havia oscilações de humor nas crianças, que se tornaram menos ativas e mais melancólicas e retraídas.



De acordo com 75% dos médicos, essas são as queixas mais frequentes. Em seguida, foram identificados ansiedade, irritabilidade, depressão, agitação, insônia, tristeza, agressividade, aumento do apetite, entre outros.



Para a SBP, alguns aspectos explicam as mudanças no comportamento, como mudanças na rotina, a falta de escola e convivência com os colegas, e a necessidade de confinamento social imposto pela pandemia.



A violência doméstica é outro fator que também preocupa os profissionais.



Com o isolamento, muitos pediatras alertaram para um aumento nos casos de agressões contra crianças e adolescentes.



A psicóloga Fernanda Aoki convoca e orienta os pais a estabelecerem uma prática diária para as crianças e a promoverem o lúdico para estimular a criatividade.



Tarefas domésticas conjuntas, como cozinhar, por exemplo, também podem ajudar nesse processo e reduzir a ansiedade.



As crianças que passam mais tempo em frente ao telefone celular e às telas do computador podem não apenas levar a mudanças comportamentais, mas também contribuir para o aumento da obesidade infantil.



A pesquisa SBP também identificou uma diminuição na vacinação de crianças mais novas. Na pesquisa, 73% dos pediatras têm a percepção de que muitos não foram vacinados nesse período.



Muitas mães relataram medo da infecção pelo novo corona vírus. Por exemplo, registra-se um avanço nos casos de sarampo justamente pela diminuição das taxas de vacinação durante a pandemia.



Junto com os Estados Unidos e a Índia, o gigante sul-americano está entre os países mais afetados pela Covid-19 no mundo. Até o momento, acumulou 141.741 mortes por Covid-19 e 4.732.309 infecções.



