Moscou torna mais rígidas as regras para visitas a cafés e restaurantes

As autoridades de Moscou proibiram a visita a cafés e restaurantes para aqueles que não foram vacinados contra o COVID-19. Os indivíduos que não têm anticorpos contra a infecção do coronavírus também não terão permissão para visitar os estabelecimentos de alimentação, disse um decreto assinado pelo prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin.

A partir do dia 28 de junho, os visitantes vacinados, aqueles que fizeram COVID-19 nos últimos seis meses, ou que tiveram um PCR negativo válido por três dias, poderão visitar os estabelecimentos de alimentação.

Um código QR especial deverá ser obtido para confirmar a proteção contra o coronavírus. Ele pode ser obtido usando o registro médico eletrônico de Moscou, o mos. site ru e outros serviços eletrônicos públicos. Nenhum certificado em papel será aceite.

Restaurantes e cafés terão que configurar um sistema para verificar os códigos QR. A praça de alimentação só abrirá após a verificação do sistema de controle que será utilizado para impedir a entrada de visitantes sem códigos. As empresas que não cumprirem os requisitos acima só poderão trabalhar com encomendas de take away e entrega ao domicílio.

Pravda.Ru