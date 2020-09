Alerta da Europol sobre ameaça na reconstrução pós-pandemia

Roma, 15 de setembro (Prensa Latina) A diretora-executiva da Europol, Catherine De Bolle, alertou hoje sobre o perigo da infiltração da máfia no uso de recursos do fundo de reconstrução regional.

Em reunião do grupo de trabalho da agência policial europeia para enfrentar as ameaças relacionadas à emergência sanitária gerada pela Covid-19, De Bolle alertou para a necessidade de redobrar a vigilância sobre o destino dos bilhões de euros recentemente aprovados pela União Europeia (UE).



Os fundos para a reconstrução já estão na mira das organizações criminosas e ficarão ainda mais, disse a chefe de polícia no seu discurso de abertura citado por vários meios de comunicação, e sublinhou a importância de sensibilizar ao mais alto nível da UE para os riscos no fornecimento de subsídios vinculados à crise pandêmica.



Referiu-se ainda a ofertas de 'curas fantasmas para o coronavírus', equipamentos e produtos relacionados com a prevenção e tratamento da doença que, na realidade, são 'golpes poderosos mesmo online'.



No entanto, especificou que esta não é a única forma como a atividade criminosa também se manifesta no controle da identidade das empresas de fachada, entre cujas vítimas, disse, são 'autoridades sanitárias dos Estados-Membros (da UE) e empresas privadas'.



mem/fgg/jcfl

