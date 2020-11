A França reforça o protocolo sanitário no setor da educação

Paris, 6 nov (Prensa Latina) O Ministro francês da Educação, Jean Michel Blanquer, informou hoje sobre as mudanças introduzidas para fortalecer o protocolo de saúde nas escolas e no ensino médio e para tentar evitar a disseminação do Covid-19.

O diretor considerou que as escolas 'não são especialmente fontes de infecção', e ofereceu como toda sexta-feira um equilíbrio do contágio na comunidade escolar, chegando hoje a 3.528 casos positivos entre estudantes e 1.525 entre trabalhadores, o que 'significa números controlados', disse ele.



Ele também indicou que seis escolas no país foram fechadas devido à pandemia, e com respeito às mudanças introduzidas, ele reconheceu que embora o protocolo aplicado desde o início do ano letivo tenha funcionado corretamente, atualmente a situação 'pode mudar'.



Especificamente, o ministro habilitou os institutos a decidir sobre trabalhar com grupos inteiros ou dividir classes, a distribuição de horários e espaços ou estabelecer o ensino à distância durante metade da semana, enquanto no ciclo primário 'as classes serão 100% em sala de aula, exceto por exceções particulares', disse ele.



É importante que cada aluno esteja presente em classe pelo menos metade do tempo na escola', relatou Blanquer, e pediu às escolas que fossem consistentes para que 'todos os alunos do mesmo nível adotem os mesmos métodos de ensino'.



Por sua vez, os principais sindicatos convocaram um dia de greve para 10 de novembro para denunciar um protocolo sanitário que consideram insuficiente para conter a epidemia de Covid-19, e estudantes do ensino médio organizaram vários bloqueios esta semana.



