Exposição de arte cubana na capital de Angola (+Fotos)

Luanda, 20 out (Prensa Latina) O Memorial António Agostinho Neto, dedicado ao pai fundador da nação angolana, inaugurou hoje uma mostra de arte cubana que se junta às comemorações do Dia da Cultura naquele país caribenho.

Sob o título de 'Rostos e paisagens', o conjunto pictórico reúne várias criações do artista cubano Yasiel Palomino, que recria personagens, ambientes naturais e imagens urbanas de Luanda, numa simbiose entre as experiências da sua terra natal e as vividas nesta. Terra africana.



Na abertura da exposição, o realizador Adriano Sebastião Mixinge garantiu que é uma grande satisfação para o Memorial juntar-se à animação do Dia da Cultura Nacional de Cuba, dados os laços de fraternidade e solidariedade que unem os angolanos aquele país antilhano.



A exposição, anunciou, estará aberta até final de novembro e espera-se que muitos artistas do pátio venham a apreciar esta proposta de elevada qualidade estética e domínio técnico, disse o licenciado em História da Arte, que foi adido cultural de Angola na França e Espanha.



Conforme destacou o conselheiro de Imprensa e Cultura da embaixada cubana, Raúl González, em 20 de outubro de 1868, a letra do que se tornou o Hino Nacional foi cantada pela primeira vez no Leste de seu país.



Assim iniciamos todas as atividades de hoje, cantando nosso hino, lembrando que o amor à pátria, a decisão de lutar contra os opressores e a expressão artística são valores indissociáveis e distintivos de Cuba, disse o responsável à Prensa Latina.



Representantes da missão estatal de Cuba, da associação de estudantes angolanos licenciados naquele país e de outras organizações de solidariedade assistiram à apresentação no Memorial António Agostinho Neto, que também homenageia o próximo 45ú aniversário do estabelecimento de relações diplomática entre os dois estados.



O dia comemorativo deste 20 de outubro se encerrará com um fórum de virtudes em homenagem à cultura cubana, do qual participarão intelectuais de ambos os países.



mem / mjm /ml/gdc

Ver no original e mais fotos

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=35295&SEO=exposicao-de-arte-cubana-na-capital-de-angola-fotos