Minas, um encontro de riquezas!

Minas Gerais é além de nós! Como disse o poeta, Minas Gerais é um estado de espírito. E é isso que estamos redescobrindo, de forma abrangente e internacional, com as últimas notícias divulgadas pela imprensa mundial acerca dos destinos turísticos do Brasil e do mundo. Nessas matérias, Minas ocupa, em todas elas, posição de destaque, sempre figurando entre os melhores destinos de nosso país, de nosso continente e do planeta. Temos que nos orgulhar muito disso, divulgar e dizer que o nosso maior patrimônio é o povo das Minas Gerais. Povo nascido da junção do ouro com o estrangeiro, da culinária com o encontro de raças, das culturas com a natureza local. Essa é a Minas profunda, um estado surgido do que era improvável, por isso tão admirado e cultuado.

Vale lembrar que Minas Gerais foi eleito o melhor destino turístico do Brasil para se viajar internamente, em enquete realizada em 2019 por um dos maiores jornais do país. No final do ano passado chegou a notícia internacional de que Minas Gerais é também uma das dez regiões mais acolhedoras do mundo para o turismo. Esse ranking global foi o resultado da premiação Traveller Review Awards 2021, da plataforma de reservas on-line Booking.com, que homenageia os parceiros de acomodações e transporte que oferecem os melhores serviços em hospitalidade, segundo os clientes da plataforma.

Minas Gerais figurou entre destinos conhecidos de Taiwan, Eslováquia, Canadá e Estados Unidos. Isso vem apenas aferir, mais uma vez, o que já sabemos há anos. Reunimos aqui todas as condições para receber o turista nacional e internacional e essa acolhida passa por todas as dimensões do turismo, desde a cultural, histórica, natural, gastronômica, de aventuras, arquitetônica, religiosa, de vivências e social.

Agora, novamente, recebemos a confirmação de que Minas Gerais ocupa um posto relevante no cenário turístico brasileiro. A premiação da plataforma de reservas on-line, a mesma que concedeu a Minas o título de um dos destinos mais acolhedores do mundo, publicou no início de fevereiro