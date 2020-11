França celebra online a Noite Europeia dos Museus

Paris, 14 Nov (Prensa Latina) A décima sexta edição da Noite Europeia dos Museus abre hoje as portas das instituições francesas emblemáticas ao público, que desta vez terá de se contentar com visitas virtuais em frente ao palco imposto pelo Covid-19.

Tradicionalmente realizado em maio desde sua primeira versão em 2005, o dia que propunha a excepcional e livre abertura noturna de alguns museus do velho continente havia sido adiado para 14 de novembro, na esperança de controlar a pandemia, mas sua segunda onda de contágio obrigou a França a decretar uma reconfiguração geral há duas semanas. O Louvre, o Centro Pompidou, os museus de História Natural, de Artes Decorativas, do Exército e da Libertação, e as casas de Balzac e Victor Hugo, se destacam entre as instituições que estarão exibindo parte de seus tesouros online nesta capital.



Sob o selo #NuitDesMuséesChezNous, os usuários da Internet desfrutarão de outras atividades, incluindo abordagens de obras e artistas, jogos e testes de conhecimento.



Em seu site, o Louvre oferece duas exposições virtuais: 'Albrecht Altdorfer'. Mestre da Renascença alemã' e 'A Figura do Artista', a exploração do esplêndido pátio de Khorsabad e as palestras do historiador Michel Pastoureau sobre as cores da Idade Média.



Os museus na França, todos fechados desde 30 de outubro por causa da nova quarentena, deverão reabrir em 1 de dezembro, se a situação sanitária criada pelo Covid-19 melhorar o suficiente.



agp/wmr/bm

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=36121&SEO=franca-celebra-online-a-noite-europeia-dos-museus