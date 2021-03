Prensa Latina, mais um passo

Havana, 6 mar (Prensa Latina) O portal da Agência Prensa Latina (www.prensa-latina.cu) tornou-se o site cubano de maior tráfego da nação antilhana na Internet em 2020, ano marcado pela pandemia de Covid-19 e que consolidou essa plataforma em uma fonte essencial para matar a sede de informações de uma população confinada.

Superado apenas pelos gigantes Google e YouTube e à frente do Facebook, esse meio, com 62 anos de experiência em questões internacionais, em particular na América Latina e Caribe, foi colocado nessa posição pelo estudo 'Digital 202'Digital 2021', elaborado pela importante empresas de comunicação We Are Social e Hootsuite sobre os padrões de consumo de Internet no mundo.

É o resultado de um trabalho realizado em graves dificuldades, agravadas pela crise global de saúde e pelos efeitos do intensificado bloqueio dos Estados Unidos a Cuba, cerco que atinge a Prensa Latina desde sua primeira transmissão, em 16 de junho de 1959.

Com correspondentes em mais de 30 países, a agência transmite cerca de 400 principais informações sobre eventos políticos, econômicos, sociais, culturais, científico-tecnológicos e esportivos.

Seu portal contém uma seção dedicada à pandemia, que reúne todas as notas e trabalhos especiais relacionados à Covid-19, e outra chamada 'Empresas selecionadas' com artigos de jornalistas e especialistas de destaque, principalmente da América Latina.

Entre os seus serviços mais inovadores está o 'Scanner', uma oferta de investigação jornalística sobre os mais diversos temas através de entrevistas, materiais multimídia, análises e reportagens.

Toda essa produção alimenta também a sua atividade nas redes sociais Facebook, Twitter, Youtube, Telegram e Mastodon.

Além disso, presta serviços de rádio, televisão e multimídia em vários idiomas, com reportagens ao vivo de seus correspondentes, e publica uma dezena de publicações (Orbe, em suas edições nacional e internacional, Cuba Internacional, The Havana Reporter, Avances Médicos de Cuba, CubaPlus , Negocios en Cuba, Correo de Cuba e revista Vietnam) e livros sobre jornalismo e questões latino-americanas.

Por seis décadas, também tem um acervo de fotos do patrimônio com imagens da ilha, da América Latina e do mundo, e oferece fotos de notícias atuais.

Durante sua longa trajetória 'Ao Serviço da Verdade', como indica sua marca distintiva, Prensa Latina acumula acordos de cooperação com mais de 70 agências de notícias e outros meios de comunicação internacionais, bem como instituições oficiais, políticas, científicas, sociais e outras. vida.

