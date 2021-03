Proposta de visita virtual a marco arqueológico do Peru

Lima, 7 mar (Prensa Latina) O Museu Tumbas Reais de Sipán convida hoje a uma visita guiada virtual para ver em primeira mão os tesouros considerados o mais importante achado arqueológico da história do Peru.

A instituição vai mostrar, com a orientação de seu diretor e descobridor Walter Alva, joias e pertences do Senhor de Sipán e de outros dignitários da cultura Moche, uma civilização pré-hispânica que povoou o norte do atual Peru dos Séculos 2 ao 5.



No âmbito da iniciativa Museus Abertos, a Tumbas Reales de Sipán convida todos os interessados em conhecer a sua história numa transmissão a partir das contas da instituição e do Ministério da Cultura no Facebook.



O passeio percorrerá os três níveis do museu onde estão expostos ornamentos de ouro, prata e pedras preciosas, além de roupas como peitorais e protetores de orelha, e outros objetos de valor histórico incalculável.



O espaço prevê ainda a oferta de oficinas virtuais gratuitas de gestão de acervo dirigidas a instituições escolares ou de ensino superior, especialmente aquelas com acervo arqueológico, histórico, etnográfico, artístico ou afins.



