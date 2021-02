Um homem comprometido com a cultura universal

Por Adis Marlén Morera Havana, 6 fev (Prensa Latina) A paixão que Daniel Martin Subiaut experimenta ao falar de sua carreira, seus projetos ou suas aspirações é semelhante ao que provoca em quem o escuta.



Conversar com ele estimula a busca pela identidade de cubanos. É saber carregar, quando cita José Martí, o trabalho pela frente e o amor por dentro.



Ele assume como desafio o cargo de presidente do Instituto Latino de Música (ILM), entidade fundada em 1921 com o objetivo de reunir em uma única instituição os artistas da cidade e os defensores das artes plásticas, como a ópera, zarzuela e música clássica.



'A presidência do ILM constitui uma responsabilidade histórica que a vida me permitiu enfrentar e fiz o meu melhor. Foi um trabalho muito intenso nos últimos anos, reconhecido principalmente pelas instituições mexicanas', afirmou.



Martin considera grandes as exigências desta tarefa do ponto de vista intelectual, humano e emocional, mas sente que a sua longa experiência ligada à música o favorece, o que lhe dá uma perspectiva ampla na tomada de decisões.



'É essa dupla sensibilidade que permite ter empatia com empresários e artistas ao mesmo tempo, porque não é a mesma coisa que tratar. Com certeza me ajudou', disse.



Sem dúvida, uma contribuição importante foi a criação de ILM Kids com personagens como Tito Rea Rea, muito notável no México, e Celia te nar, cujo lançamento está previsto para 2021.



Os dois desenhos trazem o bebê para mais perto de conteúdos importantes, em um exercício que Martin chama de 'nutrição intelectual'.



'O consumo que as crianças hoje têm muitas vezes é tóxico', esclareceu, 'e o propósito de Tito Rea Rea e da série de personagens que vão aparecer é torná-lo mais saudável, mais orgânico'.



Ele ressaltou que a criança sempre vai consumir mais do que um projeto como esse pode gerar, porém, insistiu que 'se conseguirmos aprender alguma coisa, o esforço terá valido a pena'.



O ILM e Cuba estão trabalhando juntos para realizar diversos planos, entre eles, que a obra do destacado documentarista e cineasta cubano Santiago Álvarez seja conhecida em diferentes instituições mexicanas.



Em 2019, e como parte de um acordo firmado com a ILM, Daniel Martin foi nomeado presidente da Organização do Prêmio Batuta, contrapartida do Prêmio Grammy de música clássica e de concerto.



Explicou que em conjunto com o organizador e presidente fundador, o professor René Platiní, foram empreendidos esforços junto à Instituição Cervantes com sede no Japão e foram estabelecidas relações com a Presidência da Argentina, onde este evento será eventualmente realizado.



Da mesma forma, confirmou a Cuba International que o próximo Prêmio Batuta acontecerá em Cuba, provavelmente no dia 24 de abril de 2021 no Teatro Martí, em Havana Velha.



Outro dos sonhos que mantém Martin ocupado é um álbum Tribute to Alicia Alonso. O videoclipe Era, incluído neste fonograma, foi exibido em rede nacional e recebeu críticas muito favoráveis ​​do público e de especialistas.



'O álbum se chama Alicia, é uma coprodução da ILM com a Recording and Musical Editions Company, o primeiro que fazemos com uma instituição cubana', relatou.



Ele destacou que é composto por 12 temas, em sua maioria pelo compositor, maestro, pianista, flautista e vibrafonista Rembert Egues, e gravados entre as décadas de 1970 e 1990.



'Algumas obras são inéditas, como Mulher Maravilhosa, nascida da experiência de ter concedido a Alicia o prêmio Estrela do Século, concedido pelo ILM', confessou a artista.



Sobre como combina seu trabalho como presidente do ILM e sua carreira de criador musical, ele comentou que não tem outra fórmula senão trabalhar, se dar, encontrar o complemento de uma atividade na outra e vice-versa.



'Tento defendê-los com seriedade e sinto que negligenciá-los seria como trair a cultura universal', concluiu.



(Retirado de Cuba International 470)

